Cipőt és ruhát öt forintért? Mutatjuk, mikor és melyik boltban vásárolhatja meg

Hogy miért különleges a legújabb ALDI akció? Mert akár néhány forintért vehetünk cipőt és ruhát az üzletlánc boltjaiban. Mutatjuk, mikor indul a Jászkunságban több boltot üzemeltető üzletlánc egyedülálló árcsökkentése.

Öt forintos cipő? A legújabb ALDI akcióban most ez is lehetséges

Forrás: Aldi

Cipő öt forintért? Bizony lehetséges!

Újabb akcióval rukkol elő az ALDI.

– Amellett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30 százalékos kedvezménnyel lesz elérhető – derül ki a cég sajtóközleményéből.

Ettől különleges az új ALDI akció

További akcióval is kedveskednek a vásárlóknak. És ez a kedvezmény nem mindennapi.

– Szeptember 11-én egyhetes leárazást indítunk szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni – részletezték az üzlet illetékesei.

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. Fontos, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

A Jászkunságban is van lehetőségünk

Az ALDI a Jászkunságban is több boltot üzemeltet. Szolnokon három üzletük van (Felső Szandai rét, Ady Endre út, Széchenyi István krt.) és több vármegyei városban, telelpülésen is találhatunk ilyen boltot. Érdemes lesz tehát nézelődni...