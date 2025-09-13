1 órája
Mutatjuk az állatorvosi ügyeletet szeptember 13-14. között
Cikkünkben összegyűjtöttük a hétvégi állatorvosi ügyelettel kapcsolatos legfontosabb információkat.
Belföldi szállítási ügyelet időtartama: péntek 14 órától az azt követő hétfő reggel 6 óráig tart. Összegyűjtöttük az állatorvosi ügyelet legfontosabb tudnivalóit.
Szolnok Városi Ügyelet: Dr. Selmeczy Géza, 06-20/346-1988.
Ügyeleti időpontok: szombaton 13.00-18.00 óráig, vasárnap és ünnepnap 8.00-18.00 óráig.
A készenléti ügyelet: járványügyi és rendkívüli élelmiszer események (ételfertőzések, -mérgezések) bejelentésére szolgál: péntek 13.30-tól a következő péntek 13.30-ig tart, kivéve munkanapokon 8.00-tól 16.30-ig terjedő időszakot.
Szolgáltató-állatorvosi ügyelet
|Szolnoki járás:
|Jászberényi járás:
|Kunszentmártoni járás:
|Karcagi járás:
|Mezőtúri járás:
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Csataszög
|Alattyán
|Cibakháza
|Berekfürdő
|Tiszapüspöki
|Hunyadfalva
|Jásztelek
|Csépa
|Karcag
|Törökszentmiklós
|Kőtelek
|Jászágó
|Cserkeszőlő
|dr. Sinka Nándor, Kunmadaras, Karcagi út 21/A.
Telefonszám: 30/925-8653
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Nagykörü
|Jászalsószentgyörgy
|Kungyalu
|Tiszasüly
|Jászapáti
|Kunszentmárton
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Jászárokszállás
|Mesterszállás
|Kunmadaras
|Fegyvernek
|Jászberény
|Mezőhék
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Kenderes
|Jászboldogháza
|Nagyrév
|Kisújszállás
|Szolnok
|Jászdózsa
|Öcsöd
|Kuncsorba
|Kengyel
|Jászfelsőszentgyörgy
|Tiszaföldvár
|Abádszalók
|Örményes
|Martfű
|Jászfényszaru
|Tiszainoka
|Nagyiván
|Tiszabő
|Rákóczifalva
|Jászivány
|Tiszasas
|Tiszabura
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Rákócziújfalu
|Jászjákóhalma
|Tiszaderzs
|Szajol
|Jászkisér
|Tiszafüred
|Szászberek
|Jászladány
|Tiszagyenda
|Kétpó
|Zagyvarékas
|Jászszentandrás
|Tiszaigar
|Mezőtúr
|Tiszatenyő
|Tiszaörs
|Túrkeve
|Tiszavárkony
|Tiszaroff
|Tószeg
|Tiszaszentimre
|Újszász
|Tiszaszőlős
|Vezseny
|Újszentgyörgy
|Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
|Kunhegyes
Készenléti ügyeletes: dr. Tóth-Fekete Renáta Alattyán, 30/431-4468
