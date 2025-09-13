szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mutatjuk az állatorvosi ügyeletet szeptember 13-14. között

Címkék#ügyeletes orvos#állatorvosi ügyelet#állatorvos

Cikkünkben összegyűjtöttük a hétvégi állatorvosi ügyelettel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Szoljon.hu

Belföldi szállítási ügyelet időtartama: péntek 14 órától az azt követő hétfő reggel 6 óráig tart. Összegyűjtöttük az állatorvosi ügyelet legfontosabb tudnivalóit.

mutatjuk a hétvégi állatorvosi ügyeletet
Mutatjuk a hétvégi állatorvosi ügyeletet
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Szolnok Városi Ügyelet: Dr. Selmeczy Géza, 06-20/346-1988.

Ügyeleti időpontok: szombaton 13.00-18.00 óráig, vasárnap és ünnepnap 8.00-18.00 óráig.

A készenléti ügyelet: járványügyi és rendkívüli élelmiszer események (ételfertőzések, -mérgezések) bejelentésére szolgál: péntek 13.30-tól a következő péntek 13.30-ig tart, kivéve munkanapokon 8.00-tól 16.30-ig terjedő időszakot.

Szolgáltató-állatorvosi ügyelet

Szolnoki járás:Jászberényi járás:Kunszentmártoni járás:Karcagi járás:Mezőtúri járás:
Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatotNem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatotNem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatotNem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatotNem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
CsataszögAlattyánCibakházaBerekfürdőTiszapüspöki
HunyadfalvaJásztelekCsépaKarcagTörökszentmiklós
KőtelekJászágóCserkeszőlődr. Sinka Nándor, Kunmadaras, Karcagi út 21/A. 
Telefonszám: 30/925-8653		Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
NagykörüJászalsószentgyörgyKungyalu
TiszasülyJászapátiKunszentmárton
Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatotJászárokszállásMesterszállásKunmadarasFegyvernek
JászberényMezőhékNem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatotKenderes
JászboldogházaNagyrévKisújszállás
SzolnokJászdózsaÖcsödKuncsorba
KengyelJászfelsőszentgyörgyTiszaföldvárAbádszalókÖrményes
MartfűJászfényszaruTiszainokaNagyivánTiszabő
RákóczifalvaJásziványTiszasasTiszaburaNem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot
RákócziújfaluJászjákóhalma Tiszaderzs
SzajolJászkisér Tiszafüred
SzászberekJászladány TiszagyendaKétpó
ZagyvarékasJászszentandrás TiszaigarMezőtúr
Tiszatenyő  TiszaörsTúrkeve
Tiszavárkony  Tiszaroff 
Tószeg  Tiszaszentimre 
Újszász  Tiszaszőlős 
Vezseny  Újszentgyörgy 
   Nem vállalnak hétvégi helyettesítő szolgálatot 
    
    
   Kunhegyes 
     

Készenléti ügyeletes: dr. Tóth-Fekete Renáta Alattyán, 30/431-4468

 

