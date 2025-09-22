2 órája
Így tanítják állatszeretetre a gyerekeket Szolnokon
Ismeretátadás és szemléletformálás. Ez a célja az Állatvédelmi Témahétnek, mely országos programsorozatként az állatvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. A szemléletformálást már a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban el kell kezdeni, melyben nagy szerepet kapnak a nevelők, pedagógusok. Ők kaptak inspirációt a minapi Pedagógus Roadshow keretében Szolnokon.
Idén szeptember 29. és október 12. között zajlik az Állatvédelmi Témahét. Ehhez kapcsolódva Pedagógus Roadshow indult, a bölcsődékben, óvodákban, általános és középiskolákban dolgozó pedagógusok és szakemberek számára. A rendezvénysorozat egyik állomása Szolnok volt, az érintettek a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtárban tanácskoztak a témáról.
A pedagógusok motiválása és az Állatvédelmi Témahét népszerűsítése volt a célja annak a Pedagógus Roadshownak, melyet a napokban rendeztek meg Szolnokon a Kertvárosban. Az előadást Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője tartotta.
A gyerekek érdeklődésére építenek
Az előadáson kiemelték, hogy az állatokkal szembeni felelősségteljes magatartás kialakítása már a korai életévekben kezdődik. A gyerekek természetes érdeklődése az állatok iránt kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a pedagógusok érzelmi és etikai nevelésre használják ezt az érzékeny témát.
A pedagógusok gyakorlati ötleteket is kaptak arra, hogyan lehet az állatvédelmet beépíteni a mindennapi nevelési programba.
Az óvodákban például meséken, bábjátékokon vagy állatfigurás játékokon keresztül lehet érzékenyíteni a gyerekeket, míg az iskolákban már komplexebb projektek, például menhelylátogatások, plakátkészítések vagy osztálybeszélgetések is szóba jöhetnek.
A cél, hogy a gyerekek megtanulják: minden élőlénynek joga van a tiszteletteljes bánásmódhoz.
Állatvédelmi Témahét évről évre sikeresebb
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a gyerekek szemléletformálása kulcsszerepet játszik a jövő társadalmának alakításában.
Az állatvédelmi kampány sikerét bizonyítja, hogy 2022-ben, amikor elindították, 120 ezer gyermeket regisztráltak, de tavaly már 315 ezer gyermek vett részt a programokon.
