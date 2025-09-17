Milliós támogatások: így osztották el a 18,7 milliót a vármegye állatmenhelyei között

Június 26-án zárult az az egymilliárd forint keretösszegű pályázat, melynek célja az állatvédő szervezetek támogatása. Az állatvédelemmel, valamint mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek ivartalanításra, menhelyfejlesztésre és egyéb célokra fordíthatják a támogatást. Megyénkben 7 civil szervezetnek is jutott a forrásból.

Az állatvédő szervezetek támogatása sok civil szervezet számára teremti meg a fontos fejlesztések, beruházások lehetőségét

Fotó: Mészáros János

Kiemelt helyen az állatvédő szervezetek támogatása

A pályázatokat ötszázezer és tizenötmillió forint közötti összeg igénylésére lehetett benyújtani május 27-e és június 26-a között. A 450 pályázó közül 433 részesült a támogatásból, melynek kapcsán egy fontos kikötés volt: az elnyert pénz minimum 20%-át kell ivartalanításra fordítani. Ez egy nagyon fontos stratégiai lépés ahhoz, hogy visszaszorítsák a kóbor állatok számát az országban.

Megyénkben az alábbi civil szervezetek gazdálkodhatnak az általuk elnyert összegekből (az országos lista itt található):

Törökszentmiklósi Befogad-lak Állatvédő Alapítvány 2,5 millió forintot,

Teli tál Teli-pocak Állatjóléti Egyesület 1,05 millió forintot

TISZA Állat- és Természetvédő Egyesület 2,25 millió forintot

Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány 3,45 millió forintot

túrkevei Remény Rabjai Állatvédő Egyesület 2,75 millió forintot,

Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesület 1,75 millió forintot,

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 4,95 millió forintot kapott.

– A támogatási forrásnak köszönhetően számos menhely és mentőközpont tud fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, valamint az állatok ivartalanítására és egészségügyi ellátására is több forrás jut – hangsúlyozta ki Herczeg Zsolt, majd hozzátette:

Minden állatvédő szervezetnek hálásan köszönöm a rendkívül fontos, önzetlen munkáját. Támogatásomra, segítségemre továbbra is számíthatnak.

Nagy előrelépések az állatvédelem terén

A magyar kormány állatvédelemmel kapcsolatos elhivatottáságát, nem csak a mostani állami támogatás bizonyítja. Idén jelentősen szigorították az állatvédelmi törvényt is, melyet Ovádi Péter az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos június 11-én tett közzé közösségi oldalán. Az ekkor napvilágot látott szigorítás szerint az alábbi változások augusztus 20-tól már életbe léptek:

A meghatározott kor előtt anyjuktól leválasztott kölykök külföldre vitele bűncselekménynek minősül.

Amennyiben az állatkínzást állatmenhely vagy ebrendészeti telep működtetésével összefüggésben követik el, az súlyosabb büntetést von maga után.

Tilos élő állat társaságában koldulni, szabálysértéssé minősítették ezt a cselekményt.

Tilos élő állatot nyereményjáték díjaként kisorsolni.

Az állatvédelmi eljárások során a hatóságok könnyebben és gyorsabban rendezhetik a bántalmazott állatok sorsát.

A hatóság eltilthatja az állattartót az állattartástól, ameddig az előírt állatvédelmi képzést nem teljesíti.

A mostani támogatások és a szigorúbb állatvédelmi törvények egyértelmű üzenetet küldenek: Magyarországon az állatok jóléte figyelmet kap. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezetek munkája és a kormányzati intézkedések összefogása új szintre emeli az állatvédelmet, biztosítva, hogy négylábú barátaink biztonságban és szeretetben élhessenek.