2 órája
Milliós támogatások: így osztották el a 18,7 milliót a vármegye állatmenhelyei között
A törökszentmiklósi és a túrkevei állatotthon is részesült abból a rekordösszegű támogatásból, amelyet a magyar kormány az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek számára írt ki – tudtuk meg Herczeg Zsolt országgyűlési képviselőtől.. Az állatvédő szervezetek támogatása a vármegyében összesen hét intézményt érintett.
Egymilliárdos keretösszeget szánt a kormány az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatásár.
Fotó: Mészáros János
Június 26-án zárult az az egymilliárd forint keretösszegű pályázat, melynek célja az állatvédő szervezetek támogatása. Az állatvédelemmel, valamint mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek ivartalanításra, menhelyfejlesztésre és egyéb célokra fordíthatják a támogatást. Megyénkben 7 civil szervezetnek is jutott a forrásból.
Kiemelt helyen az állatvédő szervezetek támogatása
A pályázatokat ötszázezer és tizenötmillió forint közötti összeg igénylésére lehetett benyújtani május 27-e és június 26-a között. A 450 pályázó közül 433 részesült a támogatásból, melynek kapcsán egy fontos kikötés volt: az elnyert pénz minimum 20%-át kell ivartalanításra fordítani. Ez egy nagyon fontos stratégiai lépés ahhoz, hogy visszaszorítsák a kóbor állatok számát az országban.
Megyénkben az alábbi civil szervezetek gazdálkodhatnak az általuk elnyert összegekből (az országos lista itt található):
- Törökszentmiklósi Befogad-lak Állatvédő Alapítvány 2,5 millió forintot,
- Teli tál Teli-pocak Állatjóléti Egyesület 1,05 millió forintot
- TISZA Állat- és Természetvédő Egyesület 2,25 millió forintot
- Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány 3,45 millió forintot
- túrkevei Remény Rabjai Állatvédő Egyesület 2,75 millió forintot,
- Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesület 1,75 millió forintot,
- Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 4,95 millió forintot kapott.
– A támogatási forrásnak köszönhetően számos menhely és mentőközpont tud fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, valamint az állatok ivartalanítására és egészségügyi ellátására is több forrás jut – hangsúlyozta ki Herczeg Zsolt, majd hozzátette:
Minden állatvédő szervezetnek hálásan köszönöm a rendkívül fontos, önzetlen munkáját. Támogatásomra, segítségemre továbbra is számíthatnak.
Nagy előrelépések az állatvédelem terén
A magyar kormány állatvédelemmel kapcsolatos elhivatottáságát, nem csak a mostani állami támogatás bizonyítja. Idén jelentősen szigorították az állatvédelmi törvényt is, melyet Ovádi Péter az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos június 11-én tett közzé közösségi oldalán. Az ekkor napvilágot látott szigorítás szerint az alábbi változások augusztus 20-tól már életbe léptek:
- A meghatározott kor előtt anyjuktól leválasztott kölykök külföldre vitele bűncselekménynek minősül.
- Amennyiben az állatkínzást állatmenhely vagy ebrendészeti telep működtetésével összefüggésben követik el, az súlyosabb büntetést von maga után.
- Tilos élő állat társaságában koldulni, szabálysértéssé minősítették ezt a cselekményt.
- Tilos élő állatot nyereményjáték díjaként kisorsolni.
- Az állatvédelmi eljárások során a hatóságok könnyebben és gyorsabban rendezhetik a bántalmazott állatok sorsát.
- A hatóság eltilthatja az állattartót az állattartástól, ameddig az előírt állatvédelmi képzést nem teljesíti.
A mostani támogatások és a szigorúbb állatvédelmi törvények egyértelmű üzenetet küldenek: Magyarországon az állatok jóléte figyelmet kap. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezetek munkája és a kormányzati intézkedések összefogása új szintre emeli az állatvédelmet, biztosítva, hogy négylábú barátaink biztonságban és szeretetben élhessenek.
