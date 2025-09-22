Ropták a táncot és gyalogoltak a szépkorúak Szolnokon: fontos célért, közösen tettek lépéseket – galériával, videóval

A Nyugdíjasok és Idősek „Életet az éveknek” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete évek óta, minden szeptemberben közös sétanapot tart. Így volt ez most is, az Alzheimer Világnapja (szeptember 21.) alkalmából aktív programra várták a szépkorúakat, akik sétáltak. De mást is tettek: tisztelegtek.

Az Alzheimer séta üzenete: nem vagy egyedül

– Séta a demenciával élőkért elnevezésű rendezvény célja, hogy kifejezzük ki szolidaritásunkat és együttérzésünket a demenciával élők és családtagjaik iránt. Gondoljunk azokra, akik elveszítik kapcsolatukat a világgal, mások segítségére szorulnak. Fontos, hogy tudatosítsuk bennük: nincsenek egyedül, együttérzéssel és odafordulással támogatjuk őket – emelte ki a köszöntőjében Béresné Szénási Ildikó, az országos szervezet egészségügyi bizottságának tagja, megyei küldött.

Mint mondta: a séta Jobbágy Mária nevéhez kötődik. Az ország számos területén rendeznek ilyen sétát, mellyel rá, a program megálmodójára, memóriakövetre emlékeznek.

Örömtánc, torna és lángos

Mielőtt azonban sétára indultak, táncoltak az idősek. Halász Sándorné Ibolya táncinstruktor, szenior örömtánc oktató vezetésével látványos táncokat mutatott be egy szépkorú hölgyekből álló csapat. Az örömtáncba aztán minden jelenlévő csatlakozhatott.

Ezután a Művésztelepig gyalogoltak. Ott Nagy-Bana Zsanett, a Szolnoki Egészségfejlesztő Iroda idős ügyi mentálhigiénés és mozgás specialistája, memóriakövet tartott tornát a nyugdíjasoknak. Végül finom ebéddel, ízletes lángossal zárták a programot.