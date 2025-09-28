szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alzheimer világhónap

3 órája

Generációk énekeltek együtt a demenciával élőkért Jánoshidán – galériával

Címkék#zene#Alzheimer világhónap#séta#program

Egy különleges, lélekemelő délutánt tartottak pénteken a jánoshidai Szent Norbert Idősek Klubjában, ahol ezúttal a zene terápiás hatása került fókuszba. Az Alzheimer világhónap alkalmából generációk énekeltek együtt a demenciával élőkért.

Illés Anita

Igazán meghitt programmal zárták az Alzheimer világhónap eseményeit Jánoshidán. Szeptember 26-án, pénteken a Szent Norbert Idősek Klubjában a múlt hangjai és a jelen színei találkoztak. 

Meghitt programmal zárták az Alzheimer világhónapot.
Az Alzheimer világhónap alkalmából generációk énekeltek együtt a demenciával élőkért a Szent Norbert Idősek Klubja demenciabarát kerjtében Jánoshidán
Fotó: Pesti József

Nagyon meghitt programmal zárták az Alzheimer világhónapot

– A Hangok a szívből – generációk az emlékezetért című rendezvényen a zene és a generációk összefogása segít megőrizni mindazt, ami fontos: az emlékeket, az embereket és az emberi méltóságot – kezdte köszöntőjét Béresné Szénási Ildikó, a Szent Norbert Idősek Klubja vezetője. Mint mondta, az Alzheimer világhónap alkalmából több programot megvalósítottak szeptemberben, melyek a demenciával élők helyzetére hívták fel a figyelmet. Ilyen volt a nyitott ajtók intézménylátogatás, az Alzheimer café és a séta a demenciával élőkért. A záróprogram fókuszában a zene jótékony hatása állt.

Alzheimer világhónap záróprogram Jánoshidán

Fotók: Pesti József

– A zene a demenciával élőknél kapocs a világgal még az utolsó stádiumban is. Segít felidézni, visszahozni a régi emlékeket. A zene megszólítja az agy megőrzött részeit. Javítja a hangulatot, csökkenti a szorongást és a nyugtalanságot. Mindezek mellett a zene lehetőséget ad arra, hogy azok is kommunikáljanak, akik már elvesztették beszédkészségüket – hangsúlyozta az intézményvezető. A műsort a Hidi Népdalkör, az Aranytorkú Férfikar, valamint helyi gyermekek zongorajátéka és vers tette szívmelengetővé. 

