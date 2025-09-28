Generációk énekeltek együtt a demenciával élőkért Jánoshidán – galériával

Igazán meghitt programmal zárták az Alzheimer világhónap eseményeit Jánoshidán. Szeptember 26-án, pénteken a Szent Norbert Idősek Klubjában a múlt hangjai és a jelen színei találkoztak.

Az Alzheimer világhónap alkalmából generációk énekeltek együtt a demenciával élőkért a Szent Norbert Idősek Klubja demenciabarát kerjtében Jánoshidán

Fotó: Pesti József

Nagyon meghitt programmal zárták az Alzheimer világhónapot

– A Hangok a szívből – generációk az emlékezetért című rendezvényen a zene és a generációk összefogása segít megőrizni mindazt, ami fontos: az emlékeket, az embereket és az emberi méltóságot – kezdte köszöntőjét Béresné Szénási Ildikó, a Szent Norbert Idősek Klubja vezetője. Mint mondta, az Alzheimer világhónap alkalmából több programot megvalósítottak szeptemberben, melyek a demenciával élők helyzetére hívták fel a figyelmet. Ilyen volt a nyitott ajtók intézménylátogatás, az Alzheimer café és a séta a demenciával élőkért. A záróprogram fókuszában a zene jótékony hatása állt.