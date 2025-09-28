3 órája
Generációk énekeltek együtt a demenciával élőkért Jánoshidán – galériával
Egy különleges, lélekemelő délutánt tartottak pénteken a jánoshidai Szent Norbert Idősek Klubjában, ahol ezúttal a zene terápiás hatása került fókuszba. Az Alzheimer világhónap alkalmából generációk énekeltek együtt a demenciával élőkért.
Igazán meghitt programmal zárták az Alzheimer világhónap eseményeit Jánoshidán. Szeptember 26-án, pénteken a Szent Norbert Idősek Klubjában a múlt hangjai és a jelen színei találkoztak.
Nagyon meghitt programmal zárták az Alzheimer világhónapot
– A Hangok a szívből – generációk az emlékezetért című rendezvényen a zene és a generációk összefogása segít megőrizni mindazt, ami fontos: az emlékeket, az embereket és az emberi méltóságot – kezdte köszöntőjét Béresné Szénási Ildikó, a Szent Norbert Idősek Klubja vezetője. Mint mondta, az Alzheimer világhónap alkalmából több programot megvalósítottak szeptemberben, melyek a demenciával élők helyzetére hívták fel a figyelmet. Ilyen volt a nyitott ajtók intézménylátogatás, az Alzheimer café és a séta a demenciával élőkért. A záróprogram fókuszában a zene jótékony hatása állt.
Alzheimer világhónap záróprogram JánoshidánFotók: Pesti József
– A zene a demenciával élőknél kapocs a világgal még az utolsó stádiumban is. Segít felidézni, visszahozni a régi emlékeket. A zene megszólítja az agy megőrzött részeit. Javítja a hangulatot, csökkenti a szorongást és a nyugtalanságot. Mindezek mellett a zene lehetőséget ad arra, hogy azok is kommunikáljanak, akik már elvesztették beszédkészségüket – hangsúlyozta az intézményvezető. A műsort a Hidi Népdalkör, az Aranytorkú Férfikar, valamint helyi gyermekek zongorajátéka és vers tette szívmelengetővé.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ropták a táncot és gyalogoltak a szépkorúak Szolnokon: fontos célért, közösen tettek lépéseket – galériával, videóval