31 perce

Egyedülálló „ház” nyitotta meg kapuit Szandaszőlőson, gyógyító hatásáról Molnár-Kun Lilla mesél

Címkék#méhész#szoljon podcast#Molnár-Kun Lilla#kaptárlevegős ház#kaptárlevegő#méz

Érdeklik az egészségmegőrzés természetes lehetőségei? Hallott már valaha az api terápia jótékony hatásairól vagy a kaptárlevegős házról? Ne érezze rosszul magát, ha teljesen újként csengenek ezek a kifejezések. Aktuális podcastadásunkból azonban mindent elárulunk ezekkel kapcsolatban.

Avar Vanda

A betegségek megelőzésének és kezelésének számos formája létezik, amelyek egy részét úgynevezett alternatív gyógymódoknak nevezünk. Ezek azok a termékek, gyógymódok, amelyek nem helyettesítik ugyan az orvosi részvételt, de természetes mivoltukból fakadóan többnyire mellékhatások nélkül támogatják a gyógyulást. Ezek közé tartozik az api terápia is, amiről legújabb podcastadásunkban többet is megtudhatunk.

api terápia
Molnár-Kun Lilla mesél nekünk az api terápia és a kaptárlevegős ház csodáiról
Fotó: Nagy Balázs

Api terápia és kaptárlevegős ház – a méhek csodálatos gyógyító ereje

Podcastadásunk vendége Molnár-Kun Lilla méhész mester, aki bemutatja nekünk, miért is van óriási jelentősége a méheknek a mindennapi egészségünk megőrzésében. Sőt, egy igazi különlegességről is mesél nekünk: a vármegyében is egyedülálló kaptárlevegős házról, ahol az andalítóan döngicsélő méhekkel együtt tölthetünk időt.

Lilla azt is elárulja nekünk, hogy

  • mi mindenre jó a méz és hányféleképpen lehet hasznosítani egészségünk érdekében
  • mi az az apró hiba, amit sokan elkövetnek a mézzel kapcsolatban és amivel „kinyírják” annak gyógyító erejét
  • milyen jótékony hatásai vannak a kaptárlevegős házban töltött időnek
  • hány herzen zümmögnek a méhek, és miért jó az nekünk
  • hogyan lett Ő a Jászsági Mézlovagrend Mézespuszedli Őre
  • hol és meddig látogathatja meg Ön is a különleges kaptárlevegős házat.

Ha érdekli a természetes egészségmegőrzés, ha szereti a méheket, vagy éppen fél tőlük, akkor mindenképp hallgassa meg aktuális adásunkat!

 

