Egyedülálló „ház” nyitotta meg kapuit Szandaszőlőson, gyógyító hatásáról Molnár-Kun Lilla mesél
Érdeklik az egészségmegőrzés természetes lehetőségei? Hallott már valaha az api terápia jótékony hatásairól vagy a kaptárlevegős házról? Ne érezze rosszul magát, ha teljesen újként csengenek ezek a kifejezések. Aktuális podcastadásunkból azonban mindent elárulunk ezekkel kapcsolatban.
A betegségek megelőzésének és kezelésének számos formája létezik, amelyek egy részét úgynevezett alternatív gyógymódoknak nevezünk. Ezek azok a termékek, gyógymódok, amelyek nem helyettesítik ugyan az orvosi részvételt, de természetes mivoltukból fakadóan többnyire mellékhatások nélkül támogatják a gyógyulást. Ezek közé tartozik az api terápia is, amiről legújabb podcastadásunkban többet is megtudhatunk.
Api terápia és kaptárlevegős ház – a méhek csodálatos gyógyító ereje
Podcastadásunk vendége Molnár-Kun Lilla méhész mester, aki bemutatja nekünk, miért is van óriási jelentősége a méheknek a mindennapi egészségünk megőrzésében. Sőt, egy igazi különlegességről is mesél nekünk: a vármegyében is egyedülálló kaptárlevegős házról, ahol az andalítóan döngicsélő méhekkel együtt tölthetünk időt.
Lilla azt is elárulja nekünk, hogy
- mi mindenre jó a méz és hányféleképpen lehet hasznosítani egészségünk érdekében
- mi az az apró hiba, amit sokan elkövetnek a mézzel kapcsolatban és amivel „kinyírják” annak gyógyító erejét
- milyen jótékony hatásai vannak a kaptárlevegős házban töltött időnek
- hány herzen zümmögnek a méhek, és miért jó az nekünk
- hogyan lett Ő a Jászsági Mézlovagrend Mézespuszedli Őre
- hol és meddig látogathatja meg Ön is a különleges kaptárlevegős házat.
Ha érdekli a természetes egészségmegőrzés, ha szereti a méheket, vagy éppen fél tőlük, akkor mindenképp hallgassa meg aktuális adásunkat!
