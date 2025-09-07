Egyedülálló „ház” nyitotta meg kapuit Szandaszőlőson, gyógyító hatásáról Molnár-Kun Lilla mesél

A betegségek megelőzésének és kezelésének számos formája létezik, amelyek egy részét úgynevezett alternatív gyógymódoknak nevezünk. Ezek azok a termékek, gyógymódok, amelyek nem helyettesítik ugyan az orvosi részvételt, de természetes mivoltukból fakadóan többnyire mellékhatások nélkül támogatják a gyógyulást. Ezek közé tartozik az api terápia is, amiről legújabb podcastadásunkban többet is megtudhatunk.

Molnár-Kun Lilla mesél nekünk az api terápia és a kaptárlevegős ház csodáiról

Fotó: Nagy Balázs

Api terápia és kaptárlevegős ház – a méhek csodálatos gyógyító ereje

Podcastadásunk vendége Molnár-Kun Lilla méhész mester, aki bemutatja nekünk, miért is van óriási jelentősége a méheknek a mindennapi egészségünk megőrzésében. Sőt, egy igazi különlegességről is mesél nekünk: a vármegyében is egyedülálló kaptárlevegős házról, ahol az andalítóan döngicsélő méhekkel együtt tölthetünk időt.

Lilla azt is elárulja nekünk, hogy

mi mindenre jó a méz és hányféleképpen lehet hasznosítani egészségünk érdekében

mi az az apró hiba, amit sokan elkövetnek a mézzel kapcsolatban és amivel „kinyírják” annak gyógyító erejét

milyen jótékony hatásai vannak a kaptárlevegős házban töltött időnek

hány herzen zümmögnek a méhek, és miért jó az nekünk

hogyan lett Ő a Jászsági Mézlovagrend Mézespuszedli Őre

hol és meddig látogathatja meg Ön is a különleges kaptárlevegős házat.

Ha érdekli a természetes egészségmegőrzés, ha szereti a méheket, vagy éppen fél tőlük, akkor mindenképp hallgassa meg aktuális adásunkat!