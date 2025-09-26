Áram nélkül tarthatatlanná vált a helyzet az Újerdőben, de a strand jövője is bizonytalan

A 21. században szinte elképzelhetetlen az élet áram nélkül. Jászberény külterületén, az Újerdőben azonban régóta nap mint nap ezzel a problémával szembesülnek a családok. Vajon meddig kell még várni az ott élőknek a villamosenergia-hálózat kiépítésére? Többek között ez a téma is felmerült a jászberényi képviselő-testület éves közmeghallgatásán szerdán a Déryné Rendezvényházban.

A jászberényi közmeghallgatáson Göntzöl Gábor az áram nélkül élő újerdeiek képviseletében adta át követelésüket, kérésüket a képviselő-testületnek

Fotó: Pesti József

Ez jelentheti a mentőövet az áram nélkül élőknek

A fórum kezdetén Budai Lóránt polgármester az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztésekről és a folyamatban lévő beruházásokról tájékoztatta a megjelenteket.

– Parkfelújításra, szobrok és emlékművek rekonstrukciójára közel 35 millió forintot, épületfelújításokra több mint 83 millió forintot fordított az önkormányzat – kezdte városvezető. Kiemelte: első körben 18, majd 23 helyszínen aszfaltoztak a városban. Összesen 1141 méter járdát építettek, melyből legnagyobb volumenű a Kossuth úton, a Gyöngyösi, a Bajcsi Zs. utcában és a Szövetkezet úton valósult meg. Parkolók, utcák felújítására közel 60 millió forintot, közvilágítás fejlesztésére 17 millió forintot, játszóterek felújítására szintén 17 millió forintot biztosított az önkormányzat. Beszámolójából egyebek mellett kiderült, hogy 2024-ben 1282 kátyút tömtek be, idén augusztusig pedig 578-at. Szólt a fakivágásokról is: 24 fát vágtak ki, 384 darabot ültettek. Az ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat fejlesztésre közel 200 millió forintot költöttek. Folyamatban van a Tiszti Klub rekonstrukciója, hamarosan elindul például a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fejlesztése is. Lezárult a Váltó utcai csapdakvízhálózat felújítása és a Hatvani úti kerékpárút kiépítése.

Elegük lett! Ha kell hetente tüntetnek

A polgármester beszámolója után a közmeghallgatáson megjelent lakosok kaptak szót. Elsőként Göntzöl Gábor ragadta magához a mikrofont, aki az Újerdő tanya 12 családjának, templomának és cserkésztáborának képviselőjeként a tanyavillamosítással kapcsolatban tolmácsolt követelést és kérést a döntéshozók felé. Ebben a témában már nem először szólalt fel, hiszen 2023-ban is kérelemmel fordult a testülethez, ez azonban nem vezetett eredményre. Mint kiderült, a beadvány eltűnt.