Áram nélkül tarthatatlanná vált a helyzet az Újerdőben, de a strand jövője is bizonytalan
Égető probléma megoldását sürgetik évek óta a Jászberény külterületén élők. Az újerdei tanyavilágban ugyanis családok élnek áram nélkül, a helyzet tarthatatlanná vált. Elégedetlenségüknek a szerdai jászberényi közmeghallgatáson hangot is adtak, követelve a villamosenergia-hálózat kiépítését.
A 21. században szinte elképzelhetetlen az élet áram nélkül. Jászberény külterületén, az Újerdőben azonban régóta nap mint nap ezzel a problémával szembesülnek a családok. Vajon meddig kell még várni az ott élőknek a villamosenergia-hálózat kiépítésére? Többek között ez a téma is felmerült a jászberényi képviselő-testület éves közmeghallgatásán szerdán a Déryné Rendezvényházban.
A fórum kezdetén Budai Lóránt polgármester az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztésekről és a folyamatban lévő beruházásokról tájékoztatta a megjelenteket.
– Parkfelújításra, szobrok és emlékművek rekonstrukciójára közel 35 millió forintot, épületfelújításokra több mint 83 millió forintot fordított az önkormányzat – kezdte városvezető. Kiemelte: első körben 18, majd 23 helyszínen aszfaltoztak a városban. Összesen 1141 méter járdát építettek, melyből legnagyobb volumenű a Kossuth úton, a Gyöngyösi, a Bajcsi Zs. utcában és a Szövetkezet úton valósult meg. Parkolók, utcák felújítására közel 60 millió forintot, közvilágítás fejlesztésére 17 millió forintot, játszóterek felújítására szintén 17 millió forintot biztosított az önkormányzat. Beszámolójából egyebek mellett kiderült, hogy 2024-ben 1282 kátyút tömtek be, idén augusztusig pedig 578-at. Szólt a fakivágásokról is: 24 fát vágtak ki, 384 darabot ültettek. Az ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz hálózat fejlesztésre közel 200 millió forintot költöttek. Folyamatban van a Tiszti Klub rekonstrukciója, hamarosan elindul például a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fejlesztése is. Lezárult a Váltó utcai csapdakvízhálózat felújítása és a Hatvani úti kerékpárút kiépítése.
A polgármester beszámolója után a közmeghallgatáson megjelent lakosok kaptak szót. Elsőként Göntzöl Gábor ragadta magához a mikrofont, aki az Újerdő tanya 12 családjának, templomának és cserkésztáborának képviselőjeként a tanyavillamosítással kapcsolatban tolmácsolt követelést és kérést a döntéshozók felé. Ebben a témában már nem először szólalt fel, hiszen 2023-ban is kérelemmel fordult a testülethez, ez azonban nem vezetett eredményre. Mint kiderült, a beadvány eltűnt.
– Az MVM-től kapott műszaki, gazdasági tájékoztatót egy korrekt árajánlattal tettük le az önkormányzat asztalára. Ezt 90 napig tartotta a szolgáltató. Azt az ígéretet kaptuk az önkormányzattól, hogy mindent megtesznek a fejlesztés érdekében. A 90 nap lejárta előtt tájékoztatást kaptunk arról, hogy nincs pénze a városnak a 62 millió forintos beruházásra – részletezte az előzményeket Göntzöl Gábor, aki az Újerdőben élők követelését, kérését felolvasta, majd átadta a döntéshozóknak.
Követeljük, hogy az önkormányzati kötelezettségek körébe tartozó közcélú villamosenergia-hálózatot haladéktalanul építsék ki. Mivel a külterületek is a város részei, ezúton kérjük, hogy az önkormányzati kezelésben lévő dűlőutakat szíveskedjenek rendben és karbantartani. Különös tekintettel az évszakoknak megfelelő útkarbantartásra, valamint az utakra ránövő növényzet kordában tartására. Mindez egyelőre egy kérés. Arra jutottam, hogy hetente tartunk bejelentett demonstrációt mindaddig, amíg valamilyen formában nem jutunk előre
– nyomatékosította az újerdeiek képviselője.
Bizonytalan a strand jövője
A közmeghallgatáson előkerültek a mindennapi életet érintő problémák, a kátyús utaktól kezdve a zöldfelületek karbantartásáig. Nagy Istvánné, a nyugdíjas klub vezetője többek között arra volt kíváncsi, hogy a Civil Háznak lesz-e fűtése karácsonyra? Erre reagálva a polgármester elmondta, hogy a testület támogatta a fűtés korszerűsítést, amit karácsonyra szeretnének megvalósítani. A Hűtőgépgyári strand sorsa is téma volt. Ezzel kapcsolatban Budai Lóránt kifejtette, hogy a testület egyhangúan döntött a fürdő értékesítéséről, de eddig még nem találtak külső befektetőt.
– December 31-ig biztosított a strand nyitvatartása, utána viszont nem tudok semmit ígérni – tette hozzá a polgármester.
Az eseményen részt vett Pócs János országgyűlési képviselő is, aki a külterületek problémáihoz kapcsolódva felvetette Portelek önállóvá válásának gondolatát. – Ha Portelek leválna Jászberényről, nem terhelné a város költségvetését. Állami pályázatokból kiemelt támogatást kapna. Kistelepülésként úgy tudna fejlődni, mint például Jászágó és sok más falu. Budai Lóránt válaszában felidézte, hogy évekkel ezelőtt már felmerült Portelek önállóvá válása, de akkor több érv szólt ellene, mint mellette.
– A helyiekkel egyeztetve újra körbejárjuk a javaslatot és ha támogatják, akkor akár el is lehet indítani a folyamatot – fűzte hozzá.
Jászberényi közmeghallgatásFotók: Pesti József
A közmeghallgatás további témái között szerepelt:
- kátyús kerékpárutak felújítása,
- felmerült a településeket összekötő kerékpárutak építésének ötlete,
- a Szolnoki Faitatók közösségéhez hasonlóan induljon civil kezdeményezés a fák locsolására,
- Szobor utcában a megnövekedett teherforgalom miatt megremegnek a házak, repedeznek a falak, rossz állapotban van az út,
- burjánzó parlagfű a mentőállomás kerítésén belül,
- rendezetlen a Hűtőgépgyári bekötőút kerékpárútja,
- parlagfüves telkek, illegális szemétlerakás a Neszűrben.
