Áram nélkül maradnak a településen

Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember első hetében áramszünettel járó tervezett munkát végeznek. Részletes listát közöltek arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatok miatt.

Áramszünet várható Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Hol lesz áramszünet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében?

A térképes tájékoztató szerint szeptember 5-én áramszünettel járó munkavégzés várható Jászberényben, az Árok utcában és a Kígyó utcában. Az érintett részeken reggel nyolc és délután négy között lehet számítani áramkimaradásra. További részletek az MVM oldalán.

