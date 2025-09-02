szeptember 2., kedd

Áram nélkül maradnak a településen

Címkék#áramszünet#munkálatok#MVM

Szeptember első hetében áramszünetre kell számítani Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Mutatjuk az érintett részeket!

Bátori Attila

Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember első hetében áramszünettel járó tervezett munkát végeznek. Részletes listát közöltek arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatok miatt. 

Tervezett munkálatok miatt áramszünetre kell készülni Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében
Áramszünet várható Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Hol lesz áramszünet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében?

A térképes tájékoztató szerint szeptember 5-én áramszünettel járó munkavégzés várható Jászberényben, az Árok utcában és a Kígyó utcában. Az érintett részeken reggel nyolc és délután négy között lehet számítani áramkimaradásra. További részletek az MVM oldalán.

Sokkoló meglepetés érte a tavaszi áramszámla kinyitásakor az ügyfeleket, nem hittek a szemüknek

Sokan döbbenten bontották fel a számlájukat. Az MVM-től érkező kora tavaszi elszámolások sokaknál a korábban megszokottnál jóval magasabb összegeket mutattak. Ennek az oka, hogy 2025-től megszűnt az átalánydíjas áramszámlázás lehetősége az okosmérővel rendelkező háztartásokban. 

 

