Óriási különbségek

56 perce

Nem enyhül az aszály térségünkben, a gazdák már csak a csodában bíznak

Címkék#csapadék#átlag#aszály#gazda#talaj

Míg az ország nyugati felén az elmúlt napokban kiadós eső áztatta a földeket, térségünket továbbra is elkerülte a csapadék. Az aszály egyre súlyosabb gondokat okoz, különösen a szántóföldeken.

Parzsol Krisztina

Térségünkben továbbra is alig esik az eső, miközben az ország nyugati részén már jelentős csapadék hullott. A hétvégén a Dunántúlon sok helyen 30–60 mm esőt mértek, nálunk viszont jóformán szárazon maradt a föld. Az aszály sajnos már hónapok óta tart.

aszály
Az aszály nyomai a Jászkunságban
Fotó: Mészáros János

Az aszály továbbra is kitart

A HungaroMet tájékoztatása szerint a nyár folyamán térségünkben 40–100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a sokéves átlagnál, a talaj mélyebb rétegei teljesen kiszáradtak. A legtöbb kukoricatábla már sárgul, sok gazda elkezdte lesilózni az állományt, mivel termésre alig van esély.

A repce vetéséhez sem kedvezők a körülmények. Ahol az elmúlt időszakban legalább 20 mm eső esett, ott el lehet kezdeni a talajelőkészítést, térségünk nagy részén azonban még mindig túl száraz a talaj ahhoz, hogy érdemben dolgozni lehessen.

 

