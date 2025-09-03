Drámai percek a volán mögött, a kislány nem várt a mentőkre

A közelmúltban nem mindennapi dolog történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Egy fiatal, a terhesség 40. hetében lévő kismamánál hajnalban kezdődtek meg a fájások. Az édesanya férjével azonnal elindult a kórházba, de a szülőszobáig nem értek el: autóban született a baba – olvasható az Országos Mentőszolgálat facebook-oldalán.

Percek alatt történt: autóban született a baba

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az események tehát nagyon felgyorsultak hajnalban. A rémült apuka félreállt autójával, és mentőt hívott vajúdó párjához, akik perceken belül a helyszínre is érkeztek, egy mentőgépkocsival és egy esetkocsival is. Viszont mégsem voltak elég gyorsak. Ugyanis még a mentősök megérkezése előtt az autóban született meg a kislány, aki az Elizabet nevet kapta.

A szakemberek a helyszínre érkezést követően szakszerűen ellátták a büszke édesanyát és az újszülöttet is, majd mindkettőjüket stabil állapotban szállították kórházba.