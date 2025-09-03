szeptember 3., szerda

Útközben történt

54 perce

Drámai percek a volán mögött, a kislány nem várt a mentőkre

Címkék#kismama#Országos Mentőszolgálat#szülés

Hajnalban indult kórházba egy 40 hetes kismama Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, ám a tervezettnél sokkal hamarabb megérkezett a kis Elizabet. Autóban született a baba.

Szoljon.hu

A közelmúltban nem mindennapi dolog történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Egy fiatal, a terhesség 40. hetében lévő kismamánál hajnalban kezdődtek meg a fájások. Az édesanya férjével azonnal elindult a kórházba, de a szülőszobáig nem értek el: autóban született a baba – olvasható az Országos Mentőszolgálat facebook-oldalán.  

Autóban született a baba, ő is és édesanyja is jól van
Percek alatt történt: autóban született a baba
 Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A mentők percek alatt kiértek, de mégis autóban született a baba

Az események tehát nagyon felgyorsultak hajnalban. A rémült apuka félreállt autójával, és mentőt hívott vajúdó párjához, akik perceken belül a helyszínre is érkeztek, egy mentőgépkocsival és egy esetkocsival is. Viszont mégsem voltak elég gyorsak. Ugyanis még a mentősök megérkezése előtt az autóban született meg a kislány, aki az Elizabet nevet kapta.

A szakemberek a helyszínre érkezést követően szakszerűen ellátták a büszke édesanyát és az újszülöttet is, majd mindkettőjüket stabil állapotban szállították kórházba.

 

