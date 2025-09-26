2 órája
Sokkoló hét – autófeltörés után újabb támadás érte a szolnoki családot
Megdöbbentő esetről számolt be egy szolnoki édesanya, aki a Sashalmi úton él családjával már több évtizede. Az autófeltörés vélhetően szombaton éjszaka történt, és súlyos anyagi károkat okozott számukra. Kiderült, ez már nem az első bűncselekmény volt, amelynek áldozatául estek.
Fotó: iiievgeniy
Az autófeltörés kapcsán mesélt hírportálunknak az édesanya, aki elmondta, férje munkásautója mindig az udvaron áll, bezárva. Mivel pénteken éjszaka ért haza, és szombaton korán kellett volna újra elindulnia, így a kocsiban lévő szerszámokat ezúttal nem pakolta el a járműből, ezekből a tolvaj később többet is ellopott. A kár több százezer forint értékű. Néhány nap leforgása alatt pedig újabb megdöbbentő eset történt az udvarukon.
Autófeltörés és lopás a Sashalmi utcában
Szeptember 20-án reggel arra figyelt fel a család, hogy feltörték az autójukat. Az édesanya éppen a szemetet vitte ki családi házukból a kukába, amikor arra figyelt fel, hogy a kocsi hátsó ablakát betörték.
– Az autónk az udvarunkon parkolt, mindig zárva tartjuk. Amikor odamentem, akkor láttam, hogy betörte az üveget. Egyből ébresztettem a páromat – idézte fel a hétvégi eseményeket a nő.
Elmondása szerint, párja is az udvarra sietett, akinek rengeteg szerszáma volt az autóban.
– Először azt hitte a férjem, hogy nem tűnt el semmi. Akkor még arra gondoltunk, hogy valaki biztosan bevágott egy téglát vagy követ az udvarra, és betörték az autó ablakát. Ahogy elkezdtem kiszedni az üvegeket meg a törmeléket a kocsiból, akkor már láttuk, hogy hiányzik belőle két szerszám, egy szerszámos láda és a hosszabbítók is – részletezte.
Azonnal hívták a hatóságokat
Az édesanya elmondta, hogy egyből értesítették a rendőröket, akik nagyon gyorsan a helyszínre érkeztek. Próbáltak a szomszédoktól is információt szerezni, hogy esetleg hallottak vagy láttak-e bármit is, de senki sem észlelte az esetet. Bár régen még a házuk környezetében működött térfigyelő kamera, a hölgy elmondása szerint azokat leszerelték. Az ingatlanon sem üzemelt a biztonságtechnikai eszköz, ezt azonban később pótolták.
– A szomszédoknak van kamerája, de sajnos az utcát nem látni. Mi is próbáltunk beszélni ismerősökkel, akik itt a környéken laknak, hogy esetleg láttak-e valami mozgolódást. A nyomozóktól pedig még nem kaptunk visszajelzést, hogy hogy áll az ügyünk. Közben kiderült, hogy egy másik ismerősünkhöz is betörtek pont akkor, a Vágóhíd úton. Onnan 500 ezer forint értékben vittek el horgászfelszereléseket – mondta a hölgy.
A kár jelentős, amely nemcsak anyagilag terheli meg a családot
Családjukat körülbelül 300 ezer forintos anyagi kár érte, míg az autóablak javítása 60 ezer forintba került. A férfi jelenleg máshol tárolja a szerszámait, ez viszont lassítja a munkavégzését.
– A férjem az a típus, aki addig dolgozik, amíg tud venni másikat. Meg tényleg nagyon sok segítséget kapunk, rengetegen hívtak, megállítottak az utcán azóta is, hogy lenne esetleg szerszám, hogy a párom dolgozni tudjon, vagy hosszabbító – osztotta meg hírportálunkkal a szolnoki édesanya. A férfi azóta óránként körülnéz az udvaron minden éjszaka.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Nem ez volt az első eset
A nő elmondta, hogy bár ilyen súlyos anyagi kárt eddig nem szenvedtek, már korábban is loptak az udvarukról. Három héttel ezelőtt a leandereket vitték el fényes nappal. Korábban egy talicskát, és egy szőnyeget is eltulajdonítottak, ami éppen az udvaron volt kiterítve.
– A családom 60 éve itt él, ezt a házat még a nagyapám építette, még nem volt mellettünk út sem. Gyakorlatilag az első házak közé tartozott. Minden nap azon vagyunk, azon dolgozunk, hogy szebb és jobb legyen. Kicsi gyerekeink vannak, tehát mi innen elmenni nem is akarnánk, mert szeretünk itt lakni. Viszont ezek a hétköznapok teljesen ellehetetlenítik a jövőképünket, meg a mindennapokat – mondta.
A hétvégi eset után újabb betörés történt
Szerdán, negyed nyolc környékén a hölgy édesanyja az udvaron tartózkodott. Párja aludt, ő pedig még ébredezett gyermekeikkel, amikor meghallotta az udvarról az idős hölgy kiabálását.
– Hallottuk, hogy anyukám kiabál, hogy menjünk gyorsan, valaki van az udvaron. Én is és a párom is pizsamában szaladtunk az udvarra, nyilván a betörő hallotta a kiabálást is és megijedt, úgyhogy el is szaladt – mesélt az újabb esetről.
Kiderült, hogy a férfi végigvágta a kerítést, majd a hátsó udvar felől hatolt be a területre. Éppen a gazdasági épületbe próbált betörni, amikor a nő édesanyja felfigyelt a zajokra. Mivel a hátsó terület mögött nádas található, ott látták, amint az elkövető menekülni próbál abba az irányba. Így autóba ültek, és végül sikerült megállítaniuk.
A szembesítés alatt a férfi:
- először tagadni próbálta a történteket;
- majd mentális problémákra hivatkozott;
- ezt követően már azzal mentegetőzött, hogy csak keresett valamit – hogy mi után kutatott táskával a hátán, azt már nem tudta megmagyarázni.
Otthonról ismét a rendőrséget tárcsázták
Mivel telefont nem vitt magával a házaspár, így hazaérve tudták csak hívni a 112-es segélyhívó vonalat. Végül a kiérkező rendőrök segítségével be tudták azonosítani egy fotó alapján az elkövetőt. A nő úgy fogalmazott: hatalmas szerencse, hogy aznap még otthon voltak.
– Az a szerencsénk, hogy most tényleg otthon voltunk, mert dolgozni indultunk volna. Ha anyukám lett volna egyedül otthon, és neki kell megvédenie magát, ki tudja mi történik. Nyilván először a nevünket kiabálta, mert tudta anya, hogy otthon vagyunk, de ha máshogy reagálja le ezt az egészet, nem tudom, mi történik. Egy olyan termetes emberről beszélünk, hogy hihetetlen – fogalmazta meg aggodalmát. Hozzátette, reménykedik abban, hogy az illetékesek hamarosan megoldást találnak a környéken történtekre, hiszen több helybéli is hasonló, vagy éppen súlyosabb esetekről számolt be.
Véres pelenkák és műtős ruhák a jászberényi külterületen? Megdönthetetlen bizonyíték látott napvilágot
Akkora halat fogott a Tisza-tavi horgász, hogy felemelni is alig bírta – videóval