Sokkoló hét – autófeltörés után újabb támadás érte a szolnoki családot

Az autófeltörés kapcsán mesélt hírportálunknak az édesanya, aki elmondta, férje munkásautója mindig az udvaron áll, bezárva. Mivel pénteken éjszaka ért haza, és szombaton korán kellett volna újra elindulnia, így a kocsiban lévő szerszámokat ezúttal nem pakolta el a járműből, ezekből a tolvaj később többet is ellopott. A kár több százezer forint értékű. Néhány nap leforgása alatt pedig újabb megdöbbentő eset történt az udvarukon.

Az autófeltörést követően leragasztották a jármű sérült ablakát. A teljes helyreállításra csak szerdán került sor

Fotó: Beküldött

Autófeltörés és lopás a Sashalmi utcában

Szeptember 20-án reggel arra figyelt fel a család, hogy feltörték az autójukat. Az édesanya éppen a szemetet vitte ki családi házukból a kukába, amikor arra figyelt fel, hogy a kocsi hátsó ablakát betörték.

– Az autónk az udvarunkon parkolt, mindig zárva tartjuk. Amikor odamentem, akkor láttam, hogy betörte az üveget. Egyből ébresztettem a páromat – idézte fel a hétvégi eseményeket a nő.

Elmondása szerint, párja is az udvarra sietett, akinek rengeteg szerszáma volt az autóban.

– Először azt hitte a férjem, hogy nem tűnt el semmi. Akkor még arra gondoltunk, hogy valaki biztosan bevágott egy téglát vagy követ az udvarra, és betörték az autó ablakát. Ahogy elkezdtem kiszedni az üvegeket meg a törmeléket a kocsiból, akkor már láttuk, hogy hiányzik belőle két szerszám, egy szerszámos láda és a hosszabbítók is – részletezte.

Azonnal hívták a hatóságokat

Az édesanya elmondta, hogy egyből értesítették a rendőröket, akik nagyon gyorsan a helyszínre érkeztek. Próbáltak a szomszédoktól is információt szerezni, hogy esetleg hallottak vagy láttak-e bármit is, de senki sem észlelte az esetet. Bár régen még a házuk környezetében működött térfigyelő kamera, a hölgy elmondása szerint azokat leszerelték. Az ingatlanon sem üzemelt a biztonságtechnikai eszköz, ezt azonban később pótolták.

– A szomszédoknak van kamerája, de sajnos az utcát nem látni. Mi is próbáltunk beszélni ismerősökkel, akik itt a környéken laknak, hogy esetleg láttak-e valami mozgolódást. A nyomozóktól pedig még nem kaptunk visszajelzést, hogy hogy áll az ügyünk. Közben kiderült, hogy egy másik ismerősünkhöz is betörtek pont akkor, a Vágóhíd úton. Onnan 500 ezer forint értékben vittek el horgászfelszereléseket – mondta a hölgy.