1 órája
Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy nőt a szörnyű baleset helyszínéről – galériával, videóval
Lezárták a Lehel Vezér Gimnázium előtti útszakaszt vasárnap délelőtt Jászberényben. A drámai baleset helyszínén egy roncsba szorult sérültet feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók. A mentési akció szerencsére csak egy baleset-szimulációs bemutató volt az Autómentes napon.
„Mobilitás mindenkinek” mottó jegyében zajlott idén az Európai Mobilitási Hét programsorozat, amelyhez Jászberény is csatlakozott. Szeptember 21-én, vasárnap az Autómentes nap izgalmas programokkal várta az érdeklődőket.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Extrém kerékpáros bemutató is színesítette az Autómentes napot
A rendezvényen felhívták a figyelmet többek között a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti és baleseti problémákra, a közlekedési mód tudatos megválasztására, a fenntartható közlekedés előnyeire, a közösségi, kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének fontosságára.
A jászberényi autómentes nap kerékpáros felvonulással indult, melynek keretében fókuszba került a környezetvédelem, az egészségtudatosság és a biztonságos közlekedés is.
„Mobilitás mindenkinek” JászberénybenFotók: Pesti József
A látogatók számos programlehetőség közül választhattak: volt fitnesz, zumba bemutató, Black Bike show, fellépett a Lehel Melody TSE és a Dance Fitness SE, de sokan kísérték figyelemmel a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat közös mentési akcióját is, ahol egy baleset szimuláltak. A szervezők természetesen a legkisebbekre is gondoltak, a gyerek-szigeten mobil KRESZ park, közlekedési tábla kirakó, kvíz és aszfaltrajz várta a gyerkőcöket.
A rendezvényhez a Magyar Vöröskereszt Jászsági Szervezete, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt., a Jászberényi Rendőrkapitányság, a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda, a Mozgó Lelki és Egészségközpont és a Jászberényi Polgárőrség is csatlakozott. A programot a jászágói születésű Dr. Csikós Béla villamosmérnök, tudós, feltaláló emlék vándorkiállítása és a papírsárkány készítő pályázat eredményhirdetése is színesítette.
Szörnyű légi katasztrófához riasztották a jászberényi mentőkutyásokat