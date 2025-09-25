szeptember 25., csütörtök

A fotók magukért beszélnek

1 órája

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy nőt a szörnyű baleset helyszínéről – galériával, videóval

Lezárták a Lehel Vezér Gimnázium előtti útszakaszt vasárnap délelőtt Jászberényben. A drámai baleset helyszínén egy roncsba szorult sérültet feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók. A mentési akció szerencsére csak egy baleset-szimulációs bemutató volt az Autómentes napon.

Illés Anita

„Mobilitás mindenkinek” mottó jegyében zajlott idén az Európai Mobilitási Hét programsorozat, amelyhez Jászberény is csatlakozott. Szeptember 21-én, vasárnap az Autómentes nap izgalmas programokkal várta az érdeklődőket. 

Sok érdeklődőt vonzott az Autómentes nap
Baleset-szimulációs bemutatót tartottak az Autómentes napon Jászberényben 
Fotó: Pesti József

 

Extrém kerékpáros bemutató is színesítette az Autómentes napot 

A rendezvényen felhívták a figyelmet többek között a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti és baleseti problémákra, a közlekedési mód tudatos megválasztására, a fenntartható közlekedés előnyeire, a közösségi, kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének fontosságára. 

A jászberényi autómentes nap kerékpáros felvonulással indult, melynek keretében fókuszba került a környezetvédelem, az egészségtudatosság és a biztonságos közlekedés is. 

„Mobilitás mindenkinek” Jászberényben

Fotók: Pesti József

A látogatók számos programlehetőség közül választhattak: volt fitnesz, zumba bemutató, Black Bike show, fellépett a Lehel Melody TSE és a Dance Fitness SE, de sokan kísérték figyelemmel a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat közös mentési akcióját is, ahol egy baleset szimuláltak. A szervezők természetesen a legkisebbekre is gondoltak, a gyerek-szigeten mobil KRESZ park, közlekedési tábla kirakó, kvíz és aszfaltrajz várta a gyerkőcöket. 

A rendezvényhez a Magyar Vöröskereszt Jászsági Szervezete, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt., a Jászberényi Rendőrkapitányság, a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda, a Mozgó Lelki és Egészségközpont és a Jászberényi Polgárőrség is csatlakozott. A programot a jászágói születésű Dr. Csikós Béla villamosmérnök, tudós, feltaláló emlék vándorkiállítása és a papírsárkány készítő pályázat eredményhirdetése is színesítette. 


 


 

