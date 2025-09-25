Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy nőt a szörnyű baleset helyszínéről – galériával, videóval

„Mobilitás mindenkinek” mottó jegyében zajlott idén az Európai Mobilitási Hét programsorozat, amelyhez Jászberény is csatlakozott. Szeptember 21-én, vasárnap az Autómentes nap izgalmas programokkal várta az érdeklődőket.

Baleset-szimulációs bemutatót tartottak az Autómentes napon Jászberényben

Fotó: Pesti József

Extrém kerékpáros bemutató is színesítette az Autómentes napot

A rendezvényen felhívták a figyelmet többek között a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti és baleseti problémákra, a közlekedési mód tudatos megválasztására, a fenntartható közlekedés előnyeire, a közösségi, kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének fontosságára.

A jászberényi autómentes nap kerékpáros felvonulással indult, melynek keretében fókuszba került a környezetvédelem, az egészségtudatosság és a biztonságos közlekedés is.