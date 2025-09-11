szeptember 11., csütörtök

Olcsóbban vehetünk autópálya-matricát? Van, ahol akciósan autózhatunk

Nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon és ezeket többen vehetik igénybe, mint amiről korábban szó volt. Nem négy, hanem öt vármegyében lesz olcsóbb autópályán közlekedni 2026-ban, és feltehetőleg nemcsak a helyi lakosok vehetik meg a kedvezményes matricát, hanem mindenki. Cikkünkből kiderül, hogyan érinti mindez a jászkunsági autósokat.

Eddig még soha nem volt példa díjcsökkentésre a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta. Jövőre azonban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópálya-matrica. Az ok: az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások. Erről számolt be az autopalyamatrica.hu.

Autópálya-matrica kedvezményesen?

2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát, mert az megsüllyedt. A helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak. Idén áprilisban az építésügyi és közlekedési miniszter, Lázár János közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeieknek mintegy 65 százalékos kedvezményt biztosítanak az útdíjból 2026-ban. A megjelent rendelet alapján azonban nemcsak az ott élők, hanem minden ott közlekedő számára 2500 forintba kerül az autópálya-matrica jövőre, a kedvezmény pedig vonatkozik az M30-as teljes hosszára és az M3-ra is, vagyis a vármegye minden fizetős útjára.

Lázár János szeptember elején jelentette be, hogy az M1-es most kezdődő és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül féláron – használhatják a Budapest és Győr között az M1-est.

Mindez a munkálatok teljes időtartamára vonatkozik, így a minden idők legnagyobb autópálya felújításával járó kellemetlenségek ellensúlyozásaként évente mintegy 7 milliárd forint marad az autósok zsebében, a bővítés után pedig tovább javul a közlekedésbiztonság Magyarország legforgalmasabb autópályáján.

Ennyibe kerülhet az autópálya-matrica 2026-ban

Közben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az augusztusi inflációs adatot (4,3 százalék), amely meghatározza az autópálya használati díjak emelkedését.

Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban várhatóan a személyautók a napi matricáért 5550 forintot fizethetnek (az uniós előírások alapján ennek mértéke az éves matrica árának legfeljebb 9 százaléka lehet).

A 10 napos országos matrica 6910 forintba, a havi országos 11170 forintba kerülhet, a legnépszerűbbnek számító éves vármegyei matricák ára (a fentebb említett öt kivételtől eltekintve) 7190 forintra emelkedhet, míg az éves országos matricáé 61760 forintra nőhet.

További részletek és minden díjkategória várható árai az autopalyamatrica.hu oldalon találhatók.

 

