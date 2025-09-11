Olcsóbban vehetünk autópálya-matricát? Van, ahol akciósan autózhatunk

Eddig még soha nem volt példa díjcsökkentésre a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta. Jövőre azonban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópálya-matrica. Az ok: az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások. Erről számolt be az autopalyamatrica.hu.

2026-ban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópálya-matrica

Forrás: autopalyamatrica.hu

Autópálya-matrica kedvezményesen?

2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát, mert az megsüllyedt. A helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak. Idén áprilisban az építésügyi és közlekedési miniszter, Lázár János közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeieknek mintegy 65 százalékos kedvezményt biztosítanak az útdíjból 2026-ban. A megjelent rendelet alapján azonban nemcsak az ott élők, hanem minden ott közlekedő számára 2500 forintba kerül az autópálya-matrica jövőre, a kedvezmény pedig vonatkozik az M30-as teljes hosszára és az M3-ra is, vagyis a vármegye minden fizetős útjára.

Lázár János szeptember elején jelentette be, hogy az M1-es most kezdődő és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül féláron – használhatják a Budapest és Győr között az M1-est.

Mindez a munkálatok teljes időtartamára vonatkozik, így a minden idők legnagyobb autópálya felújításával járó kellemetlenségek ellensúlyozásaként évente mintegy 7 milliárd forint marad az autósok zsebében, a bővítés után pedig tovább javul a közlekedésbiztonság Magyarország legforgalmasabb autópályáján.

Ennyibe kerülhet az autópálya-matrica 2026-ban

Közben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az augusztusi inflációs adatot (4,3 százalék), amely meghatározza az autópálya használati díjak emelkedését.

Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban várhatóan a személyautók a napi matricáért 5550 forintot fizethetnek (az uniós előírások alapján ennek mértéke az éves matrica árának legfeljebb 9 százaléka lehet).