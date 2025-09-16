Egy rossz mozdulat, és milliókra büntethetnek ezért a gyakori kerti munkáért

szeptember 16., kedd

Ősszel rengeteg levél gyűlik össze a kertekben, amivel bizony kezdeni kell valamit. A legjobb módszer a komposztálás, de sokan inkább úgy döntenek, elégetik a nyesedékeket, ágakat, leveleket. Utóbbit azonban csak bizonyos szabályok betartásával lehet végezni. Lássuk, mire kell figyelni avarégetéskor.

Szoljon.hu

Mi tegyünk a kertben összegyűlt levelekkel? Ilyenkor ősszel gyakran felmerül a kérdés. Akár el is égethetjük, de csak ha betartjuk az avarégetés szabályait. Ha nem követjük az előírásokat, bírságra is számíthatunk.

Az otthoni avarégetésnek is vannak szabályai
Az avarégetés belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az őszi szezon egyik kellemetlensége, amikor a kertészkedők az udvarukon összegyűlt faleveleket, kerti hulladékokat elégetik. Mit kockáztatnak ezzel azon kívül, hogy szennyezik a levegőt? Lehet bírság a vége? Mit mond a jogszabály? Ezekre a kérdésekre keresett választ a Lakáskultúra. A tudnivalókat mi is megosztjuk olvasóinkkal.

Mikor lehet avart égetni?

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges.

Belterületi ingatlanok esetén az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve engedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Nyílt téren történő égetés esetén mindenekelőtt a meteorológiai viszonyokat kell figyelembe venni: nem lehet égetni, ha nagy szél van, mert azzal kockáztatjuk a tűz átterjedését más ingatlanára is.

A következő fontos szempont, hogy nincs-e országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom. Erről a tényről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján tájékozódhatunk.

A fentieken kívül ellenőrizni kell az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat honlapját is abban a tekintetben, hogy valóban olyan időszak van-e, amikor a kertben engedélyezett a növényi hulladék égetése. Az önkormányzatok évente két időszakot biztosítanak általában az avar égetésére: minden évben március 1-től április 30-ig, valamint október 1-jétől november 30-ig – ünnepnapok kivételével – valamely előre meghatározott, például hétfői napon.

Melyek az avarégetés szabályai?

  • A keletkezett növényi- és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, feltételekről.
  • Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
  • A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (pl.: műanyag, gumi, festék, vegyszer illetve ezek maradékai)!
  • Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a telket határoló közterület, vízelvezető árok gondozása során keletkezett avar, növényi hulladék semmisíthető meg.
  • Szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani!
  • A füstképződés csökkentése érdekében az avart, növényi- és kerti hulladékot szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatos kis adagokban történhet.
  • Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről.

Mire számíthat, aki megszegi a szabályokat?

Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal sújtható, hogy pontosan melyik törvény vonatkozik erre, az a Lakáskultúra cikkében megtalálható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított, közvetlenül vagy közvetve a környezet védelmét szolgáló előírást megszeg, illetve határértéket túllép, a jogsértő magatartás súlyához – így különösen az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, időtartamához és ismétlődéséhez – igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Milliós összeget is elfüstölhetünk

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése esetén a levegőtisztaság-védelmi bírság összege százezer forint.

A tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő tízezertől egymillió forintig, a tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges húszezertől három millió forintig terjedő pénzbírságot von maga után.

 

