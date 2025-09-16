Egy rossz mozdulat, és milliókra büntethetnek ezért a gyakori kerti munkáért

Mi tegyünk a kertben összegyűlt levelekkel? Ilyenkor ősszel gyakran felmerül a kérdés. Akár el is égethetjük, de csak ha betartjuk az avarégetés szabályait. Ha nem követjük az előírásokat, bírságra is számíthatunk.

Az avarégetés belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az őszi szezon egyik kellemetlensége, amikor a kertészkedők az udvarukon összegyűlt faleveleket, kerti hulladékokat elégetik. Mit kockáztatnak ezzel azon kívül, hogy szennyezik a levegőt? Lehet bírság a vége? Mit mond a jogszabály? Ezekre a kérdésekre keresett választ a Lakáskultúra. A tudnivalókat mi is megosztjuk olvasóinkkal.

Mikor lehet avart égetni?

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges.

Belterületi ingatlanok esetén az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve engedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Nyílt téren történő égetés esetén mindenekelőtt a meteorológiai viszonyokat kell figyelembe venni: nem lehet égetni, ha nagy szél van, mert azzal kockáztatjuk a tűz átterjedését más ingatlanára is.

A következő fontos szempont, hogy nincs-e országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom. Erről a tényről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján tájékozódhatunk.

A fentieken kívül ellenőrizni kell az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat honlapját is abban a tekintetben, hogy valóban olyan időszak van-e, amikor a kertben engedélyezett a növényi hulladék égetése. Az önkormányzatok évente két időszakot biztosítanak általában az avar égetésére: minden évben március 1-től április 30-ig, valamint október 1-jétől november 30-ig – ünnepnapok kivételével – valamely előre meghatározott, például hétfői napon.

Melyek az avarégetés szabályai?

A keletkezett növényi- és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, feltételekről.

Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (pl.: műanyag, gumi, festék, vegyszer illetve ezek maradékai)!

Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a telket határoló közterület, vízelvezető árok gondozása során keletkezett avar, növényi hulladék semmisíthető meg.

Szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani!

A füstképződés csökkentése érdekében az avart, növényi- és kerti hulladékot szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatos kis adagokban történhet.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről.

Mire számíthat, aki megszegi a szabályokat?

Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal sújtható, hogy pontosan melyik törvény vonatkozik erre, az a Lakáskultúra cikkében megtalálható.