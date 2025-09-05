szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vizes játékpark lehet belőle

2 órája

A túrkevei babgulyás most többről szól, mint puszta gasztronómia

Címkék#Túrkeve#babgulyás#Város Napja

Szeptember 5-én és 6-án tartják Túrkevén a Város Napját, ami idén nem csak szórakoztatni szeretne színes programjaival. A rendezvényen ugyanis egy nemes cél érdekében rotyog majd a babgulyás.

Avar Vanda

Szeptember 5-én fél öttől helytörténeti előadásokkal veszi kezdetét a Város Napja Túrkevén, majd szombaton igazi színes programkavalkád várja az érdeklődőket. A veterán járművek, zenés-táncos szórakoztató műsorok és a Bikini koncert mellett idén főszerepet kap a babgulyás.

rotyog a babgulyás
Minél több babgulyás fogy, annál nagyobb lehet a gyerekek öröme.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A túrkevei babgulyás most többről szól mint egy jó lakoma

Túrkevén a Város Napján idén nem csak azért rotyog a babgulyás, hogy jóllakassa a vendégeket, nemes célt is támogatnak vele. Mindenki, aki több, mint 500 Ft-ért vesz a magyarok kedvenc bográcsos ételéből, az hozzájárul a gyerekek öröméhez is. A befolyt összegből ugyanis az önkormányzati óvodák fejlesztő- és nyári vizes játékparkját fogják bővíteni, de ami talán még ennél is fontosabb, egy fejlesztő szoba létrehozására is gyűjtenek, amely a mentálisan sérült gyermekek támogatását célozza. Ez utóbbit a Túrkevei Szociális Szoláltató Központ székhelyén tervezik kialakítani.

Arra biztatunk hát minden jóétvágyú érdeklődőt, hogy púposra kérje majd a babgulyásos tálat a Város Napja rendezvényen – ezzel nem csak a hasa telhet meg jó étellel, de a szíve is melegséggel. Hiszen kevés nagyobb öröm van annál, mint amikor a közös élmények és a finom magyaros ízek mellett a gyerekek jövőjét is támogatjuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu