A túrkevei babgulyás most többről szól, mint puszta gasztronómia

Szeptember 5-én fél öttől helytörténeti előadásokkal veszi kezdetét a Város Napja Túrkevén, majd szombaton igazi színes programkavalkád várja az érdeklődőket. A veterán járművek, zenés-táncos szórakoztató műsorok és a Bikini koncert mellett idén főszerepet kap a babgulyás.

Minél több babgulyás fogy, annál nagyobb lehet a gyerekek öröme.

A túrkevei babgulyás most többről szól mint egy jó lakoma

Túrkevén a Város Napján idén nem csak azért rotyog a babgulyás, hogy jóllakassa a vendégeket, nemes célt is támogatnak vele. Mindenki, aki több, mint 500 Ft-ért vesz a magyarok kedvenc bográcsos ételéből, az hozzájárul a gyerekek öröméhez is. A befolyt összegből ugyanis az önkormányzati óvodák fejlesztő- és nyári vizes játékparkját fogják bővíteni, de ami talán még ennél is fontosabb, egy fejlesztő szoba létrehozására is gyűjtenek, amely a mentálisan sérült gyermekek támogatását célozza. Ez utóbbit a Túrkevei Szociális Szoláltató Központ székhelyén tervezik kialakítani.

Arra biztatunk hát minden jóétvágyú érdeklődőt, hogy púposra kérje majd a babgulyásos tálat a Város Napja rendezvényen – ezzel nem csak a hasa telhet meg jó étellel, de a szíve is melegséggel. Hiszen kevés nagyobb öröm van annál, mint amikor a közös élmények és a finom magyaros ízek mellett a gyerekek jövőjét is támogatjuk.