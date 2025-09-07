Bosco, a szolnoki kutya szíve mindenki felé nyitott, még ha teste máig őrzi a bántalmazás nyomait

Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány telepvezetője mesélte el hírportálunknak a bántalmazott kutya, Bosco történetét. Bár a négylábú testében az emberi könyörtelenség örökre nyomot hagyott, szíve még mindig nyitott szinte mindenki számára – legyen szó emberről, vagy akár egy másik állatról.

Bosco, a bántalmazott kutya Szolnokon keresi otthonát

Fotó: Mészáros János

A bántalmazott kutya öt esztendővel ezelőtt került a menhelyre

A telepvezető elmondta, hogy Bosco 2020. augusztusában került a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány gondozásába. Az aprócska kölyköt a Besenyszögi út egyik szakaszán tették ki, ahol egy arra járó sofőr talált rá. Ő volt az, aki megóvta a magára hagyott állatot a veszélyektől, és bevitte a menhelyre. Akkor még senki sem sejtette, hogy Bosco nem olyan, mint a többi kutya. Később derült ki, hogy három hónapos kora ellenére már szörnyű sors jutott neki.

– Az egésznek az érdekessége az volt, hogy amikor behozták hozzánk, a legelején még nem is lehetett észre venni, hogy valami nincs rendben – idézte fel Krisztina az állat érkezését. Amint viszont kivették helyéről, már feltűnt, hogy a kutya furcsán sétál. Akkor még el sem tudták képzelni, hogy egy bántalmazott kölyök került az otthonba.