Közlekedés

36 perce

A természet gonosz játékot űzött a sofőrökkel, abszurd dolog történt egy utcában

Címkék#Mészáros Lőrinc utca#behajtani tilos#közlekedés

A természet nincs tekintettel az emberek szabályaira és időnként bizony veszélyes helyzetekbe tudja sodorni őket. Ez történt a Mészáros Lőrinc utcánál is, ahol komoly közlekedésbiztonsági problémát kellett orvosolni a városüzemeltetésnek egy kitakart behajtani tilos tábla miatt.

Szoljon.hu

Többen is meglepődhettek az utóbbi időben, amikor behajtottak a Mészáros Lőrinc utcába. Nem magával az utcával van a probléma, csupán a közlekedés irányával: a Baross utca felől ugyanis behajtani tilos tábla van, amit viszont egy terjedelmes fa alaposan kitakar. Így történhetett meg, hogy az elmúlt időszakban több autós is szembetalálta magát a forgalommal.

behajtani tilos
A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. gyorsan reagált és kollégájuk hamarosan a helyszínre érkezett, hogy a behajtani tilos táblát takaró faágakat eltávolítsa
Fotó: Szoljon.hu

Forgalmmal szemben hajtottak be a behajtani tilos tábla ellenére

Kollégánk rövid időn belül kétszer is szemtanúja volt annak, hogy a Mészáros Lőrinc utcába a forgalommal szemben hajt be egy autó. A szabálytalan közlekedés azonban nem a sofőrök hibája, hanem az út szélén lévő fa ágai terebélyesedtek ki annyira, hogy a behajtani tilos tábla jóformán teljesen rejtve marad. Így azok számára, akik nem rutinosak a közlekedésben errefelé, bizony meglepetést okozhatott amikor szembe találták magukat a forgalommal.

Miután jeleztük a problémát a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek, a közlekedésbiztonsági veszélyre tekintettel soron kívül intézkedtek. A bejelentést követően rövid időn belül munkatársuk a helyszínre érkezett és némi fazonigazítást végzett a fán, így már a tábla is minden irányból jól láthatóan jelzi, hogy ebbe az utcába, ebből az irányból behajtani tilos. 

A városüzemeltetés egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a lakossági bejelentésekre – különös tekintettel a hasonló vészhelyzetekre – mindig igyekeznek rövid időn belül reagálni. 

 

