Órási beruházás az Alföldön, mely több tízezer ezer új álláshelyet teremthet a régióban

Ünnepélyes keretek között adták át kedd délután az óriási beruházás eredményeként fejlesztett Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. A eseményen Orbán Viktor is részt vett, aki beszédében elmondta, a fejlesztéssel minden megváltozott a térségben, már nincsenek lepukkant állomások és soha meg nem érkező vonatok. Hozzá tette, a munka ezzel a beruházással nem ért véget.

Átadták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal felújított útszakaszát

Sínen van az Alföld-program, ennek részeként újult meg a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal

A vasútvonal 186 milliárd forintból, 30 kilóméteren keresztül újult meg: korszerűsítették a teljes vágányhálózatot, felsővezetéki rendszert és energiaellátást – írta a beol.hu. De új elektromos biztosítóberendezéseket is építettek be, valamint akadálymentes, esővédett peronokat, aluljárókat is kialakítottak.

A miniszterelnök kiemelte, a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai párt, ami rendelkezik valódi az Alföld fejlesztésére koncentráló programmal. Ennek fejezeteiként nem csak a vasútvonal, de több autópálya is készül vagy készült. Ezen fejlesztésekről a beol.hu cikkében olvashat, melyben az is szerepel, hogy mindez a közvetlen és közvetett munkahelyekkel együtt 50 ezer új álláshelyet jelent az Alföldön, és hogy a következő évek a térség fejlesztéséről szól majd – minden egyes beruházás a nagy egész egy részét jelenti majd.