szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Órási beruházás az Alföldön, mely több tízezer ezer új álláshelyet teremthet a régióban

Címkék#fejlesztés#beruházás#Orbán Viktor#vasútvonal#Békéscsaba

Órási fejlesztés valósult meg az Alföldön, 186 milliárd forintból újult meg a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal, melynek ünnepélyes átadóján elhangzott: nem hagyják cserben a vidéket. Terveik szerint a új korszakot nyitnak, és az Alföld-program keretében számos munkahelyet teremtenek majd.

Szoljon.hu

Ünnepélyes keretek között adták át kedd délután az óriási beruházás eredményeként fejlesztett Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. A eseményen Orbán Viktor is részt vett, aki beszédében elmondta, a fejlesztéssel minden megváltozott a térségben, már nincsenek lepukkant állomások és soha meg nem érkező vonatok. Hozzá tette, a munka ezzel a beruházással nem ért véget.

Átadták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal felújított útszakaszát
Átadták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal felújított útszakaszát
Fotó: Dinya Magdolna

Sínen van az Alföld-program, ennek részeként újult meg a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal

A vasútvonal 186 milliárd forintból, 30 kilóméteren keresztül újult meg: korszerűsítették a teljes vágányhálózatot, felsővezetéki rendszert és energiaellátást – írta a beol.hu. De új elektromos biztosítóberendezéseket is építettek be, valamint akadálymentes, esővédett peronokat, aluljárókat is kialakítottak.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A miniszterelnök kiemelte, a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan politikai párt, ami rendelkezik valódi az Alföld fejlesztésére koncentráló programmal. Ennek fejezeteiként nem csak a vasútvonal, de több autópálya is készül vagy készült. Ezen fejlesztésekről a beol.hu cikkében olvashat, melyben az is szerepel, hogy mindez a közvetlen és közvetett munkahelyekkel együtt 50 ezer új álláshelyet jelent az Alföldön, és hogy a következő évek a térség fejlesztéséről szól majd – minden egyes beruházás a nagy egész egy részét jelenti majd.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu