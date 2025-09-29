szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

2 órája

A Hunyadi megújulhat, de mi lesz a Nyírfa és a Mátyás király úttal? Erre is válaszoltak Abonyban

Címkék#Hunyadi út#Magyar Közút#útfelújítás#Pető Zsolt

A képviselő-testület egyhangúan szavazta meg Abonyban egy pályázat benyújtását. A lehetőségnek köszönhetően belterületi útfejlesztésre kerülhet sor a jövőben.

Nyitrai Fanni

A belterületi útfejlesztés során a Hunyadi út felújítása valósulhat meg, amelyre a Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban megjelent pályázat adhat lehetőséget. 

belterületi útfejlesztés várható Abonyban
Belterületi útfejlesztésről döntött az abonyi képviselő-testület
Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Belterületi útfejlesztés Abonyban

Abony hivatalos oldala arról tájékoztatott, hogy egyhangú igennel szavazta meg a képviselő-testület a Hunyadi út felújításának benyújtását a pályázatra, amely az önkormányzatok számára biztosít fejlesztési lehetőséget. A felhívás alapján a gyűjtőút funkciókat ellátó belterületi utak felújítására kérhetnek a település vezetői támogatást, különös tekintettel az intézmények – például óvoda, iskola – és a szolgáltatói, vállalkozói telephelyek elérésének biztosítására, a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtésére, a közlekedésbiztonsági eszközök telepítésére, valamint a tömegközlekedéshez való könnyebb eljutás segítésére.

A pályázat szempontjait figyelembe véve, a Hunyadi János út felújításáról döntött a városvezetés. A szakasz mintegy 750 méter hosszú, amelynek széleit kívánják megerősíteni, illetve a két oldalán lévő süllyesztett szegélykő kaphat megtámasztást, amellett, hogy a teljes felület új kopóréteget kapna. Az úton nyitott kerékpársávok segítik a közlekedést, a forgalom sebességét pedig három fekvőrendőr csillapítja. Ezeken felül, a hiányzó vagy rossz állapotú járdák felújítására is sor kerülhet. A városvezetés tervezi utcabútorok és egy kerékpártároló kialakítását is.

A város további tervei

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása alapján, a képviselő-testület nemrégiben fogadta el a legrosszabb állapotú lakóutak felújítására vonatkozó ötéves koncepciót. A mostani pályázat azonban nem lakóutak, hanem kifejezetten gyűjtőutak fejlesztését támogatja, így esett a választás a feltételeknek leginkább megfelelő Hunyadi útra.

– Jogosan merülhet fel kérdésként, hogy miért nem a Mátyás király út? A válasz változatlan tartalmú, miszerint egy cserével állami tulajdonba kerül az út, ezért a Magyar Közút elkészítette az engedélyes terveket, várjuk a kivitelezést. Ugyancsak jogos kérdés, hogy a Nyírfa és további utak miért nem kerülhettek bele? A jelen pályázat sajnos nem pontozza a lakóutakat, ezért a pályázatnak megfelelő gyűjtőútban kellett gondolkodnunk – fogalmazott Pető Zsolt polgármester. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu