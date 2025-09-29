A Hunyadi megújulhat, de mi lesz a Nyírfa és a Mátyás király úttal? Erre is válaszoltak Abonyban

A belterületi útfejlesztés során a Hunyadi út felújítása valósulhat meg, amelyre a Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban megjelent pályázat adhat lehetőséget.

Belterületi útfejlesztésről döntött az abonyi képviselő-testület

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Belterületi útfejlesztés Abonyban

Abony hivatalos oldala arról tájékoztatott, hogy egyhangú igennel szavazta meg a képviselő-testület a Hunyadi út felújításának benyújtását a pályázatra, amely az önkormányzatok számára biztosít fejlesztési lehetőséget. A felhívás alapján a gyűjtőút funkciókat ellátó belterületi utak felújítására kérhetnek a település vezetői támogatást, különös tekintettel az intézmények – például óvoda, iskola – és a szolgáltatói, vállalkozói telephelyek elérésének biztosítására, a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtésére, a közlekedésbiztonsági eszközök telepítésére, valamint a tömegközlekedéshez való könnyebb eljutás segítésére.

A pályázat szempontjait figyelembe véve, a Hunyadi János út felújításáról döntött a városvezetés. A szakasz mintegy 750 méter hosszú, amelynek széleit kívánják megerősíteni, illetve a két oldalán lévő süllyesztett szegélykő kaphat megtámasztást, amellett, hogy a teljes felület új kopóréteget kapna. Az úton nyitott kerékpársávok segítik a közlekedést, a forgalom sebességét pedig három fekvőrendőr csillapítja. Ezeken felül, a hiányzó vagy rossz állapotú járdák felújítására is sor kerülhet. A városvezetés tervezi utcabútorok és egy kerékpártároló kialakítását is.

A város további tervei

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása alapján, a képviselő-testület nemrégiben fogadta el a legrosszabb állapotú lakóutak felújítására vonatkozó ötéves koncepciót. A mostani pályázat azonban nem lakóutak, hanem kifejezetten gyűjtőutak fejlesztését támogatja, így esett a választás a feltételeknek leginkább megfelelő Hunyadi útra.

– Jogosan merülhet fel kérdésként, hogy miért nem a Mátyás király út? A válasz változatlan tartalmú, miszerint egy cserével állami tulajdonba kerül az út, ezért a Magyar Közút elkészítette az engedélyes terveket, várjuk a kivitelezést. Ugyancsak jogos kérdés, hogy a Nyírfa és további utak miért nem kerülhettek bele? A jelen pályázat sajnos nem pontozza a lakóutakat, ezért a pályázatnak megfelelő gyűjtőútban kellett gondolkodnunk – fogalmazott Pető Zsolt polgármester.