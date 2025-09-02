Tájékoztatás
2 órája
Óriási lyukra lettek figyelmesek az egyik szolnoki utcában, azonnali lezárásról döntöttek
Probléma lépett fel a szolnoki Sport utcában.
Beszakadt az aszfalt a szolnoki Sport utcában
Forrás: Szolnok város hivatalos Facebook-oldala
Lezárták a szolnoki Sport utcát a Vörösmező utca irányából kedd délután – tájékoztatott közösségi oldalán a szolnoki önkormányzat. A bejegyzés szerint, amelyet a feltöltött képek is alátámasztanak, az érintett útszakasz egy részén beszakadt az úttest. A Sport utcába tehát jelenleg az egyik irányból tehát nem lehet behajtani.
Hozzátették: a helyreállítás ideje alatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe.
