Óriási lyukra lettek figyelmesek az egyik szolnoki utcában, azonnali lezárásról döntöttek

Lezárták a szolnoki Sport utcát a Vörösmező utca irányából kedd délután – tájékoztatott közösségi oldalán a szolnoki önkormányzat. A bejegyzés szerint, amelyet a feltöltött képek is alátámasztanak, az érintett útszakasz egy részén beszakadt az úttest. A Sport utcába tehát jelenleg az egyik irányból tehát nem lehet behajtani.

Hozzátették: a helyreállítás ideje alatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe.