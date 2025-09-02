szeptember 2., kedd

Óriási lyukra lettek figyelmesek az egyik szolnoki utcában, azonnali lezárásról döntöttek

Probléma lépett fel a szolnoki Sport utcában.

Beszakadt az aszfalt a szolnoki Sport utcában

Forrás: Szolnok város hivatalos Facebook-oldala

Lezárták a szolnoki Sport utcát a Vörösmező utca irányából kedd délután – tájékoztatott közösségi oldalán a szolnoki önkormányzat. A bejegyzés szerint, amelyet a feltöltött képek is alátámasztanak, az érintett útszakasz egy részén beszakadt az úttest. A Sport utcába tehát jelenleg az egyik irányból tehát nem lehet behajtani.

Hozzátették: a helyreállítás ideje alatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe.

 

