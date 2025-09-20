Ezzel a módszerrel garantáltal távol tarthatjuk a rosszfiúkat otthonunktól

Akár társasházban lakik az ember, akár családi kertes ház az otthona, sajnos bármikor megvan rá az esély, hogy illetéktelenek szeretnének oda behatolni. Létezik azonban többféle betörés elleni védelem amellyel megakadályozható, hogy kirabolják az embert. Ezek között vannak igazán olcsó, roppant felelősségteljes és valóban költséges megoldások is.

Létezik ennél hatékonyabb betörés elleni védelem!

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Betörés elleni védelem: mindenre van megoldás

Kezdjük talán azzal a két módszerrel, amely már akkor hatásos volt a betörők ellen, amikor még nem léteztek visító riasztók, modern kamerarendszerek, önműködő kapcsolók.

A zár:

A legősibb módszer az illetéktelen behatolók ellen az ajtózárak, ablakok megerősítése. Ahol rács van az ablakon, oda nagyon nehéz besurranni, és ugyanez mondható el azokról a bejárati ajtókról is, amelyeken például többpontos hevederzár található.

Ár: 30-100 ezer forint között megoldható.

Előnye: Tartós, egyszerű, fizikailag megakadályozza a behatolást. Valójában esélyt sem ad rá.

Hátránya: szakember kell a telepítéséhez. Viszont az is csak egyszer.

A kutya:

Az élő házi biztonsági őr, amelyből ráadásul egy egészen kicsi is elég, hiszen a lényeg, hogy neszre felriadva éktelen ugatásba kezd és ezzel el is vette a kedvét a besurranóknak.

Ár: 0 és a csillagos ég között bármi lehet, fajtától és beszerzési helytől függően.

Előnye: nem merül le, mindig jelez, nem mernek bejönni, ha meghallják (és az ember legjobb barátja).

Hátránya: kikapcsolhatatlan, óriási felelősséggel jár és nem való mindenkinek.

Nyitásjelzők és hangriasztók:

Ablakra, ajtóra felszerelhető, mágneses, vagy láncos, esetleg ajtó alá rakható hangriasztó ami azonnali jelzést ad, ha kinyitják az ajtót-ablakot.

Ár: ~ 3000 és 15000 ezer forint

Előnye: olcsó, könnyen telepíthető.

Hátránya: nem túl „okos”, vagyis nem fog értesülni róla, ha távollétében próbálnak betörni az otthonába.

Látható elrettentők, külső mozgásérékelő lámpával kombinálva:

Ide tartoznak a „kamerával megfigyelt terület” feliratok, a mű kamerák, a sziréna doboz, vagy a kutyára figyelmeztető tábla. Ha mindezeket mozgásérzékelő lámpával kombináljuk, akkor a hirtelen fény megerősíti a „figyelve vagy” érzést. Ez a kettő együtt nagyon erős pszichológiai gátat képezhet: a betörő sokkal nagyobb eséllyel lép vissza, ha úgy érzi, hogy látszódik és bármikor lebukhat.

Ár: pár ezer forintos beruházás

Előnye: olcsó, energiahatékony és nagy preventív hatása van.

Hátránya: ha mégis van olyan merész valaki, hogy ennek ellenére behatol az otthonunkba, nem lesz valódi bizonyíték a kezünkben.

Kültéri+beltéri biztonsági kamera, ami okos is, Wi-Fi-s is:

Ez a módszer nem csak elrettent, de a rettenthetetlen betörőről rögzíti is a bizonyítékot. Össze lehet kötni a telefonunkkal, és értesítést kapunk ha bármi történik. Ráadásul ma már sok kedvező árú, de mégis jó minőségű Wi-Fi kamera is elérhető.

Ár: itt már azért mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni és a költség függ a kamerák számától, fajtájától. Az egyszerű beltéri kamerák 10+ ezer forinttól elérhetők, míg a kültérik már 50-200 ezer forint között lehetnek telepítéssel.

Előnye: mindent rögzít amit lát, visszakeresési opciót is kínál, értesít, ha történik valami.

Hátránya: rossz telepítésnél vakpontok előfordulhatnak, illetve a kültéri kamera esetén az időjárás befolyásolhatja a működést, plusz áram igénye is van.

Teljes riasztórendszer, profi távfelügyelettel, fizikai rácsokkal:

Ha komoly vagyont kell védenünk, vagy nagyon félünk a betöréstől, akkor lehet, hogy egy komplett, de drága megoldás lesz számunkra megfelelő. Ehhez kérhetünk segítséget őrzés-védelemmel és teljes betörésgátló rendszerekkel foglalkozó cégektől. A rendszer általában az alábbiakat tartalmazza: folyamatos szakmai felügyelet, riasztást a hatóságnak vagy a távfelügyeletnek, integrált kamerák, mozgás- és bejárat-érzékelők, sziréna, esetleg okos integrációval.

Ár: teljes mértékben a felszereléstől és a választott szolgáltatástól függ. Egy egyszeri telepítési költségen túl (ami 100 ezertől a több száz ezer forintig bármennyi lehet) a havi távfelügyeleti díjjal is lehet számolni.

Előnye: a legmagasabb szintű védelemnek és a gyors reagálásnak köszönhetően otthonunkat teljes biztonságban tudhatjuk. Emellett biztosítási kedvezmények is lehetségesek.

Hátrány: havidíj a távfelügyeletért, magas kezdeti költségek, karbantartást igényel időnként.

Mint látható lakás és ház esetében is vannak olcsó és hatákony, illetve drága és hatékony megoldások is betörés ellen. Innentől kezdve már csak az igények és a félelem mértéke, illetve természetesen a költségvetés határozza meg, hogy milyen módszert választunk. A lényeg, hogy a végén nyugodtan tudjunk aludni és nyaralni.