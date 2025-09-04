szeptember 4., csütörtök

Egészségügy

1 órája

Ez mindenkit érint: októbertől változnak az orvosi beutalók

Címkék#beutaló#kontrollvizsgálat#EESZT#páciens#háziorvos

Jelentős változás lép életbe az egészségügyben októbertől. Mutatjuk a legfontosabb részleteket.

Bátori Attila

Az egészségügyben jelentős változás lép életbe októbertől: már a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz is új beutalóra lesz szükség.

Jelentősen megváltoznak októbertől a beutalók
Új beutalót kell kiállítani a kontroll vizsgálathoz
Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Hogyan működött eddig a beutaló?

Eddig úgy működött a rendszer, hogy a betegek a háziorvostól kaptak beutalót szakorvosi vizsgálatra, ám ha a szakorvos további vizsgálatot vagy kontrollt írt elő, arra már nem kellett új papír. A szabály mindössze annyi volt, hogy három hónapon belül ugyanahhoz a szakorvoshoz kellett visszatérni.

Milyen lesz a rendszer?

Októbertől azonban változik a helyzet: ha a beteg ismételt szakorvosi ellátásra vagy kontrollra megy, akkor új beutalót kell kiállítani. Ez alól csak az képez kivételt, ha a visszarendelés során közvetlen orvosi közreműködésre nincs szükség.

A laborvizsgálatok esetében szintén szigorodnak az előírások. A jövőben az orvosnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) előzetesen ellenőriznie kell, történt-e már a páciensnél hasonló vizsgálat, és fennállnak-e az ismételt vizsgálat feltételei – derül ki a Magyar Közlönyből.

A jogszabály egyértelműen az e-beutalók elterjedését ösztönzi. Ha ugyanis egy szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció érvényes akkor is, ha az EESZT-ben nem rögzítik megfelelően az adatokat.

A változás tehát minden beteget érint, aki szakorvoshoz jár. Érdemes lesz odafigyelni, hogy a szükséges beutaló mindig kéznél legyen, különben könnyen előfordulhat, hogy a vizsgálat elmarad.

 

 

