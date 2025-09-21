Nem kegyelmezett a hőség, mégis mindenki célba ért – galériával

Tudják, mire számíthatnak. Mondhatni, nagy meglepetés már sosem éri a Bicogó Maraton résztvevőit, hiszen ugyanaz a helyszín, ugyanaz a táv. Így volt ez szombaton is, igaz, a nyarat idéző időjárás kicsit megviselte a versenyzőket. Ezzel együtt mindenki sikeresen célba ért.

Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maraton. Több százan bicogtak...

Fotó: Kiss János

Nem kevesebb, mint két évtized. Ennyi idő telt el azóta, amikor először megrendezték a Bicogó Maratont. A Szolnoktól Tiszasülyig tartó, kerékpározást és futást ötvöző sportesemény sikere azóta is töretlen. A huszadik Bicogó Maratonon is több százan vettek részt és adtak bizonyosságot kitartásukról.

Mindenki sikeresen célba ért

– Ötvenhét csapatban 358 versenyző állt a startvonalra és mindenki célba is ért. Szerencsére nem volt semmi probléma, fennakadás, bár bevalljuk, a hőség azért megviselte még a rutinos versenyzőket is. Ezzel együtt nem történt rosszullét emiatt, egyetlen esetben volt dolguk a mentősöknek, a cél előtt nem sokkal egy horzsolásos sérülést kellett ellátniuk – foglalta össze röviden a verseny történéseit Hoffer Károly.

A verseny főszervezője, mozgatórugója sikeresnek értékelte a huszadik alkalommal megrendezett Bicogó Maratont. Mint mondta: már a verseny napján arra biztatták a futók, kerékpározók, hogy folytassák, s jövőre is legyen bicogás.

A Bicogó Maratont az összefogás élteti

– Ha a jó isten is megsegít minket, lesz 2026-ban is verseny. Erről majd később, de arról már most szót ejtek, hogy rengeteg ember munkája van ebben a versenyben. Hálás köszönet a Tiszasülyért Egyesületnek, azoknak az önkénteseknek, akik szabadidejüket áldozták arra, hogy segítsenek. És természetesen köszönet a versenyzőknek, akik a szabályokat betartva és a természet tisztaságára is figyelve bicogták végig a több mint 44 kilométeres távot – részletezte Hoffer Károly, aki kiemelte: a bicogás továbbra is egy közösségépítő esemény.

A szervező további háláját fejezte ki a tiszasülyiek felé. Azért, hogy helyszínt biztosítanak, hogy mindig elkészül a finom ebéd – ezúttal ízletes gulyás – és segítik a versenyzőket.

Rutinos és újonc versenyzők is indultak

A Bicogó Maratonon nagyon sok visszatérő versenyző indult el, de voltak újoncok is. Sokan a vármegyéből jöttek, de az ország más tájairól érkezők is megmérették magukat. A bicogók nyakába ezúttal is érem került, ami tanúsítja, sikeresen teljesítették a távot.