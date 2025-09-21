szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bicogó Maraton

52 perce

Nem kegyelmezett a hőség, mégis mindenki célba ért – galériával

Címkék#sport#verseny#hőség#Bicogó Maraton

A vártnál kicsit melegebb volt, de a hőség sem tántorította el a bicogókat. Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maratont, mely több mint sport és verseny. Újra bebizonyosodott, hogy ez a rendezvény az egyik legjobb közösségépítő kikapcsolódás.

Rimóczi Ágnes

Tudják, mire számíthatnak. Mondhatni, nagy meglepetés már sosem éri a Bicogó Maraton résztvevőit, hiszen ugyanaz a helyszín, ugyanaz a táv. Így volt ez szombaton is, igaz, a nyarat idéző időjárás kicsit megviselte a versenyzőket. Ezzel együtt mindenki sikeresen célba ért.

Bicogó maraton
Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maraton. Több százan bicogtak...
Fotó: Kiss János

Nem kevesebb, mint két évtized. Ennyi idő telt el azóta, amikor először megrendezték a Bicogó Maratont. A Szolnoktól Tiszasülyig tartó, kerékpározást és futást ötvöző sportesemény sikere azóta is töretlen. A huszadik Bicogó Maratonon is több százan vettek részt és adtak bizonyosságot kitartásukról.

Mindenki sikeresen célba ért

– Ötvenhét csapatban 358 versenyző állt a startvonalra és mindenki célba is ért. Szerencsére nem volt semmi probléma, fennakadás, bár bevalljuk, a hőség azért megviselte még a rutinos versenyzőket is. Ezzel együtt nem történt rosszullét emiatt, egyetlen esetben volt dolguk a mentősöknek, a cél előtt nem sokkal egy horzsolásos sérülést kellett ellátniuk – foglalta össze röviden a verseny történéseit Hoffer Károly.

A verseny főszervezője, mozgatórugója sikeresnek értékelte a huszadik alkalommal megrendezett Bicogó Maratont. Mint mondta: már a verseny napján arra biztatták a futók, kerékpározók, hogy folytassák, s jövőre is legyen bicogás.

A Bicogó Maratont az összefogás élteti

– Ha a jó isten is megsegít minket, lesz 2026-ban is verseny. Erről majd később, de arról már most szót ejtek, hogy rengeteg ember munkája van ebben a versenyben. Hálás köszönet a Tiszasülyért Egyesületnek, azoknak az önkénteseknek, akik szabadidejüket áldozták arra, hogy segítsenek. És természetesen köszönet a versenyzőknek, akik a szabályokat betartva és a természet tisztaságára is figyelve bicogták végig a több mint 44 kilométeres távot – részletezte Hoffer Károly, aki kiemelte: a bicogás továbbra is egy közösségépítő esemény.

A szervező további háláját fejezte ki a tiszasülyiek felé. Azért, hogy helyszínt biztosítanak, hogy mindig elkészül a finom ebéd – ezúttal ízletes gulyás – és segítik a versenyzőket.

Rutinos és újonc versenyzők is indultak

A Bicogó Maratonon nagyon sok visszatérő versenyző indult el, de voltak újoncok is. Sokan a vármegyéből jöttek, de az ország más tájairól érkezők is megmérették magukat. A bicogók nyakába ezúttal is érem került, ami tanúsítja, sikeresen teljesítették a távot.

Jövőre folytatás következik...

Mint megtudtuk, az egyik támogató, a tószegi Accell Hunland gyár felajánlott egy kerékpárt, amit az esemény végén sorsoltak ki. Ki tudja, talán jövőre az a kerékpár is ott lesz a 21. Bicogó Maratonon...

Hogy mikor? Hoffer Károly már bejegyezte naptárába: 2026. szeptember 19-én...

2025-ben is Bicogó Maraton

Fotók: Kiss János

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu