Nem kegyelmezett a hőség, mégis mindenki célba ért – galériával
A vártnál kicsit melegebb volt, de a hőség sem tántorította el a bicogókat. Szombaton huszadik alkalommal rendezték meg a Bicogó Maratont, mely több mint sport és verseny. Újra bebizonyosodott, hogy ez a rendezvény az egyik legjobb közösségépítő kikapcsolódás.
Tudják, mire számíthatnak. Mondhatni, nagy meglepetés már sosem éri a Bicogó Maraton résztvevőit, hiszen ugyanaz a helyszín, ugyanaz a táv. Így volt ez szombaton is, igaz, a nyarat idéző időjárás kicsit megviselte a versenyzőket. Ezzel együtt mindenki sikeresen célba ért.
Nem kevesebb, mint két évtized. Ennyi idő telt el azóta, amikor először megrendezték a Bicogó Maratont. A Szolnoktól Tiszasülyig tartó, kerékpározást és futást ötvöző sportesemény sikere azóta is töretlen. A huszadik Bicogó Maratonon is több százan vettek részt és adtak bizonyosságot kitartásukról.
Mindenki sikeresen célba ért
– Ötvenhét csapatban 358 versenyző állt a startvonalra és mindenki célba is ért. Szerencsére nem volt semmi probléma, fennakadás, bár bevalljuk, a hőség azért megviselte még a rutinos versenyzőket is. Ezzel együtt nem történt rosszullét emiatt, egyetlen esetben volt dolguk a mentősöknek, a cél előtt nem sokkal egy horzsolásos sérülést kellett ellátniuk – foglalta össze röviden a verseny történéseit Hoffer Károly.
A verseny főszervezője, mozgatórugója sikeresnek értékelte a huszadik alkalommal megrendezett Bicogó Maratont. Mint mondta: már a verseny napján arra biztatták a futók, kerékpározók, hogy folytassák, s jövőre is legyen bicogás.
A Bicogó Maratont az összefogás élteti
– Ha a jó isten is megsegít minket, lesz 2026-ban is verseny. Erről majd később, de arról már most szót ejtek, hogy rengeteg ember munkája van ebben a versenyben. Hálás köszönet a Tiszasülyért Egyesületnek, azoknak az önkénteseknek, akik szabadidejüket áldozták arra, hogy segítsenek. És természetesen köszönet a versenyzőknek, akik a szabályokat betartva és a természet tisztaságára is figyelve bicogták végig a több mint 44 kilométeres távot – részletezte Hoffer Károly, aki kiemelte: a bicogás továbbra is egy közösségépítő esemény.
A szervező további háláját fejezte ki a tiszasülyiek felé. Azért, hogy helyszínt biztosítanak, hogy mindig elkészül a finom ebéd – ezúttal ízletes gulyás – és segítik a versenyzőket.
Rutinos és újonc versenyzők is indultak
A Bicogó Maratonon nagyon sok visszatérő versenyző indult el, de voltak újoncok is. Sokan a vármegyéből jöttek, de az ország más tájairól érkezők is megmérették magukat. A bicogók nyakába ezúttal is érem került, ami tanúsítja, sikeresen teljesítették a távot.
Jövőre folytatás következik...
Mint megtudtuk, az egyik támogató, a tószegi Accell Hunland gyár felajánlott egy kerékpárt, amit az esemény végén sorsoltak ki. Ki tudja, talán jövőre az a kerékpár is ott lesz a 21. Bicogó Maratonon...
Hogy mikor? Hoffer Károly már bejegyezte naptárába: 2026. szeptember 19-én...
2025-ben is Bicogó MaratonFotók: Kiss János
