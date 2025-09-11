szeptember 11., csütörtök

Bicogó Maraton

3 órája

Most még jelentkezhet, aki Szolnoktól egészen Tiszasülyig „bicogna"

Címkék#Tiszasülyért Egyesület#bicogás#Bicogó Maraton

Vannak még helyek. Akinek kedve támad egy kis bicogásra, most még jelentkezhet. A Tiszasülyért Egyesület szeptember 20-án immár 20. alkalommal szervezi meg a Bicogó Maratont.

Rimóczi Ágnes

Szolnokról indulnak és Tiszasülyre érkeznek a Bicogó Maraton versenyzői. A mozogni vágyók szeptemberben nekivágnak a több mint negyven kilométeres távnak. Egészen pontosan szeptember 20-án indul a verseny, addig van még lehetőség, lehet még jelentkezni.

Bicogó maraton Szolnok Tiszasüly
Fotó: Kiss János (MW archív)

Június 20-tól augusztus 31-ig lehetett kedvezményesen regisztrálni az országszerte ismert rendezvényre. Sokan azonban a nyári szünet lezárása után döntenek úgy, hogy részt vennének a közösségi sporteseményen. Számukra jó hír, hogy vannak még helyek, most még lehet jelentkezni.

Jubilál a Bicogó Maraton

Ha pedig megtörtént a jelentkezés, fontos tudni, hogy a Tiszasülyért Egyesület 20. alkalommal szervezi meg a Bicogó Maratont. Szeptember 20-án szombaton Szolnokon a Mester út 8. szám alatt találkoznak majd a bicogók (kerékpározók és futók).

Túl a maratoni távon

A verseny útvonala és hossza megegyezik a tavalyival. Jelenlegi ismeretek alapján 44,6 kilométer. A versenyzők reggel fél nyolc és kilenc óra között regisztrálnak majd a Mester úti körforgalomnál, ahonnan kilenckor indulnak a kerékpárosok, majd negyed tízkor a futók.

A célban, a tiszasülyi Móra parkban a résztvevők finom gulyást, innivalót kapnak, na és persze a jól megérdemelt emlékérmet is a nyakukba akasztják majd.

 

