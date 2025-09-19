Ez mozgalmas lesz! Mutatjuk a legjobb programokat a hétvégére, akár félmaratont is futhatunk

szeptember 19., péntek

Sportos lesz a hétvége. Futhatnak, kerékpározhatnak és terepakadályokat küzdhetnek le a vállalkozó kedvű jászkunságiak az elkövetkező napokban. Szolnokon éjszakai futás lesz, újra megrendezik a Bicogó Maratont, Túrkevén Bagoly Futamra várják a mozogni vágyókat. Természetesen azok sem unatkoznak majd, akik inkább csendesebb programra, pihenésre vágynak. Számukra is sok mindent tartogat a hétvége.

Rimóczi Ágnes

Huszadik alkalommal rendezik meg a Bicogó Maratont, hatodszor rajtol el a Túrkevei Bagoly Futam és hetedik alkalommal küzdik le a terepakadályokat az Alföld Challenge résztvevői Törökszentmiklóson. Meglehetősen mozgalmas lesz a hétvége a Jászkunságban. Mindebből íme egy kis ízelítő.

Bicogó Maraton program
Programkavalkád várja a jászkunságiakat a hétvégén. Megrendezik a Bicogó Maratont is, szombaton huszadszor bicognak a résztvevők
Fotó: Kiss János

Szeptember 19. – Fényben úsznak a kerékpárok

NAGYKÖRŰ Péntektől egészen vasárnapig tart az I. Nemzetközi Nagykörűi Párlat és Pálinkaverseny a Kossuth téren, az Ökoturisztikai Látogatóközpontban. A verseny célja, hogy kerüljenek középpontba a pálinkák és azoknak készítői. „Szeretnénk elindulni egy olyan úton mely a pálinkás világ összefogásához vezet, hogy a pálinkát méltó helyére juttassuk", hívták fel a figyelmet a szervezők. A zsűri döntése a Nagy Befőzés keretében lát napvilágot, akkor lesz az eredményhirdetés.

SZOLNOK Fussunk a fényben – együtt éjjel! A Szolnoki Sportcentrum Fényfutásra várja a mozogni vágyókat a Véső Úti Sportközpont atlétikai pályáján pénteken este. A rendezvény célja: a mozgás, a közösségi kikapcsolódás és a jó hangulat járjon kéz a kézben. Program: 18 óra – kapunyitás, regisztráció, 19:30 – megnyitó, 19:50 – közös bemelegítés, 20 óra:00 – „Családi csillagkör” (2 000 m futás, 5 kör), 20 óra – Filmvetítés a pálya melletti büfénél (Futni mentem), 20:50 – közös bemelegítés, 21:00 – „Éjszakai kihívás” (5 200 m futás, 13 kör), 21:50 – közös bemelegítés, 22 óra – „Éjszaka urai” (10 000 m futás, 25 kör).

A Szolnoki Rendőrkapitányság prevenciós munkatársai a Biztonság éjszakája elnevezéssel színes bűnmegelőzési programokkal, játékos feladatokkal várja az érdeklődőket pénteken este hét órától a Tiszai Hajósok terén.  A program részeként egy közös kerékpározásra hívják a bringásokat. Minél több világítás van a járművön annál jobb! A legfeltűnőbb kerékpár vezetője ajándékban részesül. A kivilágított kerékpáros felvonulás 20 órakor indul a Tiszavirág hídon át a Tiszaligetbe a Campusig, majd a Tiszaligeti tó mellett a körforgalomig, majd vissza a Tisza-hídon a Tiszaligeti sétányon át a Tiszai Hajósok terére. A felvonulás útvonala végig kerékpárúton halad. 20.40-21.00 Tiszai Hajósok tere: FLASHMOB kivilágított tánc a Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium tanulói közreműködésével, 21.00-21.30 Tisza Mozi előtt (Múzsák tere): Stranger Flock zenekar koncertje.

Szeptember 20. – Bicogó Maraton huszadszor 

ABÁDSZALÓK Az elmúlt húsz esztendőt ünneplik meg a településen szombaton. Megrendezik a város napját a városháza előtti téren és a strand rendezvényterén. Délelőtt tíz órától változatos programok várják az érdeklődőket, lesz zene és tánc, gyerekprogramok. Este negyed kilenctől a Wellhello lép fel.

CEGLÉD Zajlik a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztivál. A programok az Eötvös és a Kossuth téren várják az érdeklődőket délelőtt kilenc órától. A Kossuth térre egy hagyományőrző felvonulás indul fél tizenegykor az autóbusz-állomásról. Délutántól sztárvendégek lépnek fel: Varga Miklós (14.30), Kacaj koncert (16), Agárdi Szilvia (18), Deák Bill Gyula (20) és az Ismerős arcok (22 óra).

SZOLNOK A Tiszasülyért Egyesület 20. alkalommal szervezi meg a Bicogó Maratont. A kerékpárosok délelőtt kilenc órakor, a futók pedig 9.15-kor rajtolnak el a Szolnoki Golden Lube Kft. (Szolnok, Mester út 8. Olajbörze) melletti útszakaszról. A több mint 44 kilométeres táv megtétele után érkeznek a versenyzők Tiszasülyre, a Móra Parkba, a Művelődési Házhoz.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület is csatlakozik szombaton a Sereglés 2025 programhoz. Ezen a napon – országosan – több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepli a Kárpát-medence népművészetét egy időben és közel 200 helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket. Ennek keretében a Kutas Bálint úti alkotóházban kiállítások és színes programok várják az érdeklődőket.

TÚRKEVE Újra futnak a túrkeveiek. A VI. Túrkevei Bagoly Futam Félmaratont rendezik meg a szombaton reggel hét órától a Túrkeve Termál- és Élményfürdőben. Az esemény célja, hogy profi és amatőr sportolók számára egyaránt felejthetetlen élményt nyújtson, miközben minden korosztály számára elérhetővé teszi a sport örömét. Távok: 400 m – óvodás futam, 750 m – alsó tagozatosok, 2 km – felsősök és kezdők, 5,25 km • 10,5 km • 21 km – egyéni távok, 21 km váltó – csapatjátékosoknak, séta táv – azoknak, akik inkább a kényelmesebb mozgást választanák. Egészségmegőrző programok, sportmasszázs, frissítőpontok, gyerekprogramok (arcfestés, kézműveskedés, óvónői felügyelet mellett) várják az érdeklődőknek.

Szeptember 21. – Garázsvásár sétával fűszerezve

NAGYKÖRŰ Véget ért a nyár, visszatér a „megszokott rend" újra nappali piacok várják az érdeklődőket a Tisza-parti településen. Az ősz első alkalma vasárnap lesz, amikor a hagyományos piacra várják a vendégeket. Ezen az napon a többi helyi termék mellett a kézműves sajtok kapnak főszerepet. Természetesen ezúttal is remek hangulattal, mindenféle finomsággal, kellemes zeneszóval és kiegészítő programként garázsvásárral fogadják a látogatókat. Délelőtt kilenctől délután kettőig tart nyitva a piac.

SZOLNOK Garázsvásárra hívják a szolnokiakat a Kertvárosba szeptember 21-én vasárnap, délután kettő és este hat óra között. Ebben az időben több mint húsz kertvárosi család kínálja portájánál eladásra a már rég nem használt holmijait, tárgyait. A központi hely a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár (Napsugár út 59.), ahol térkép mutatja, hol találhatók a nyitott, portékákkal teli porták.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS A VII. Alföld Challenge terepakadály és élményfutást rendezi meg a Főnix Szabadidő, Sport és Kulturális Egyesület vasárnap a Zenit lovardában (Sziget dűlő 2.).

 

