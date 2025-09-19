Ez mozgalmas lesz! Mutatjuk a legjobb programokat a hétvégére, akár félmaratont is futhatunk

Huszadik alkalommal rendezik meg a Bicogó Maratont, hatodszor rajtol el a Túrkevei Bagoly Futam és hetedik alkalommal küzdik le a terepakadályokat az Alföld Challenge résztvevői Törökszentmiklóson. Meglehetősen mozgalmas lesz a hétvége a Jászkunságban. Mindebből íme egy kis ízelítő.

Programkavalkád várja a jászkunságiakat a hétvégén. Megrendezik a Bicogó Maratont is, szombaton huszadszor bicognak a résztvevők

Fotó: Kiss János

Szeptember 19. – Fényben úsznak a kerékpárok

NAGYKÖRŰ Péntektől egészen vasárnapig tart az I. Nemzetközi Nagykörűi Párlat és Pálinkaverseny a Kossuth téren, az Ökoturisztikai Látogatóközpontban. A verseny célja, hogy kerüljenek középpontba a pálinkák és azoknak készítői. „Szeretnénk elindulni egy olyan úton mely a pálinkás világ összefogásához vezet, hogy a pálinkát méltó helyére juttassuk", hívták fel a figyelmet a szervezők. A zsűri döntése a Nagy Befőzés keretében lát napvilágot, akkor lesz az eredményhirdetés.

SZOLNOK Fussunk a fényben – együtt éjjel! A Szolnoki Sportcentrum Fényfutásra várja a mozogni vágyókat a Véső Úti Sportközpont atlétikai pályáján pénteken este. A rendezvény célja: a mozgás, a közösségi kikapcsolódás és a jó hangulat járjon kéz a kézben. Program: 18 óra – kapunyitás, regisztráció, 19:30 – megnyitó, 19:50 – közös bemelegítés, 20 óra:00 – „Családi csillagkör” (2 000 m futás, 5 kör), 20 óra – Filmvetítés a pálya melletti büfénél (Futni mentem), 20:50 – közös bemelegítés, 21:00 – „Éjszakai kihívás” (5 200 m futás, 13 kör), 21:50 – közös bemelegítés, 22 óra – „Éjszaka urai” (10 000 m futás, 25 kör).

A Szolnoki Rendőrkapitányság prevenciós munkatársai a Biztonság éjszakája elnevezéssel színes bűnmegelőzési programokkal, játékos feladatokkal várja az érdeklődőket pénteken este hét órától a Tiszai Hajósok terén. A program részeként egy közös kerékpározásra hívják a bringásokat. Minél több világítás van a járművön annál jobb! A legfeltűnőbb kerékpár vezetője ajándékban részesül. A kivilágított kerékpáros felvonulás 20 órakor indul a Tiszavirág hídon át a Tiszaligetbe a Campusig, majd a Tiszaligeti tó mellett a körforgalomig, majd vissza a Tisza-hídon a Tiszaligeti sétányon át a Tiszai Hajósok terére. A felvonulás útvonala végig kerékpárúton halad. 20.40-21.00 Tiszai Hajósok tere: FLASHMOB kivilágított tánc a Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium tanulói közreműködésével, 21.00-21.30 Tisza Mozi előtt (Múzsák tere): Stranger Flock zenekar koncertje.