Élő biológiaóra

49 perce

Ennél bizarrabb látványba ma már biztosan nem lesz része – videóval

Címkék#légyott#meztelencsiga#szerelmespár

Egy sci-fibe is beleillő jelenetet rögzített és küldött be egyik kedves olvasónk. Hirtelen ránézésre olyan, mintha valami földönkívüli teremtmény érezné épp jól magát a csíkos törölközőn. Mi ez és mit csinál?

Szoljon.hu

Olvasónk által beküldött videón meglehetősen bizarr jelenetnek lehetünk szemtanúi. Elsőre csak az látszik, hogy valami nagyon nyálkás tekereg egy csíkos töröközőn. Második ránézésre már kivehető, hogy itt valószínűleg egy igen intim pillanatban elkapott meztelencsiga pár érzi épp jól magát. 

Eső utáni bizarr jelent
Fotó: Beküldött fotó

Bizarr jelenet a kertben – még baj is lehet belőle

A nagy esőzés után előfordulhat, hogy a kertben megszaporodnak a csigák, meztelencsigák, de maga a párzási rituálé akkor is elég ritka látvány. Azt mindenesetre érdemes ilyenkor szem előtt tartani, hogy egy ilyen légyottból akár 400-500 „kis pucércsig” is lehet, ami nem igazán tesz jót a kertnek. Így aki ilyet lát otthon, jobban teszi, ha humánus módon megszabadul a kártékony szerelmespártól.

Ön látott már hasonlót? Küldje el nekünk!

 

 

