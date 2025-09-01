1 órája
Új szabálysértést figyelnek a VÉDA-kapuk, 2 hét múlva már ezt se ússzák meg a sofőrök
Szeptembertől egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet az autósoknak. A kamerák mostantól a biztonsági öv használatát is figyelik.
A magyar utakon szeptember közepétől új korszak kezdődik, a biztonsági öv használatának hiánya mostantól komoly bírságokat is von maga után.
A biztonsági öv használatáról nem túl fényes a statisztika
Bár a KRESZ évtizedek óta kötelezővé teszi, a felmérések szerint a magyar autósok és utasaik jelentős része ma is hajlamos mellőzni a biztonsági övet, különösen a hátsó üléseken. Az Országos Baleset–megelőzési Bizottság adatai alapján a halálos balesetek áldozatainak közel fele nem volt bekötve. Ez nemcsak tragédiához, de társadalmi szinten óriási anyagi teherhez is vezet: sérülések, egészségügyi költségek, kiesett munkaerő.
Bár régóta automatikus bírság jár az övhasználat elmulasztásáért, azonban eddig csak a személyes rendőri ellenőrzésnél lehetett büntető intézkedést alkalmazni. A VÉDA kapu kiterjesztésével szigorúbb ellenőrzés alkalmazható.
Ki a felelős?
Az új szabály lényege, hogy a felelősség egyértelműen az üzembentartóra hárul. Ezzel megszűnik a „ki volt a hibás?” vita, amely különösen a céges autóknál okozott nehezen kezelhető helyzeteket. Mostantól az fizet, akinek a nevéhez az autó tartozik, és majd ő dönti el, hogyan érvényesíti a szabályt az utasain.
A magas bírság fájdalmas, de hatékony
A pszichológusok szerint a közlekedési szokásokat sokkal nehezebb megváltoztatni pusztán érvekkel, mint konkrét anyagi ösztönzőkkel. Hiába tudja mindenki, hogy a biztonsági öv életet ment, sokan legyintenek. Egy több tízezres vagy akár százezres bírság azonban olyan visszatartó erő, ami képes lehet rögzíteni a szokást.
Mit mutatnak a számok:
- lakott területen belül: 20 000 Ft / fő
- lakott területen kívül: 30 000 Ft / fő
- autóúton vagy autópályán: 40 000 Ft / fő
Több biztonság, kevesebb áldozat
A hatóságok szerint a szigor elsődleges célja nem a bírságbevétel, hanem a közlekedésbiztonság javítása. Ha a rendszer hatására többen kötik be magukat, az közvetlenül csökkentheti a halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek számát.
