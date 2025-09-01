szeptember 1., hétfő

Közeledik a határidő

1 órája

Új szabálysértést figyelnek a VÉDA-kapuk, 2 hét múlva már ezt se ússzák meg a sofőrök

Címkék#bírság üzembentartó#VÉDA-kapu#biztonsági öv

Szeptembertől egyetlen apró mozdulat elmulasztása is százezrekbe kerülhet az autósoknak. A kamerák mostantól a biztonsági öv használatát is figyelik.

Major Angéla

A magyar utakon szeptember közepétől új korszak kezdődik, a biztonsági öv használatának hiánya mostantól komoly bírságokat is von maga után. 

Szeptembertől komoly bírság járhat a biztonsági öv használatának hiánya miatt.
Szeptembertől komoly bírság járhat a biztonsági öv használatának hiánya miatt. Fotó: Mészáros János

A biztonsági öv használatáról nem túl fényes a statisztika

Bár a KRESZ évtizedek óta kötelezővé teszi, a felmérések szerint a magyar autósok és utasaik jelentős része ma is hajlamos mellőzni a biztonsági övet, különösen a hátsó üléseken. Az Országos Baleset–megelőzési Bizottság adatai alapján a halálos balesetek áldozatainak közel fele nem volt bekötve. Ez nemcsak tragédiához, de társadalmi szinten óriási anyagi teherhez is vezet: sérülések, egészségügyi költségek, kiesett munkaerő.

Bár régóta automatikus bírság jár az övhasználat elmulasztásáért, azonban eddig csak a személyes rendőri ellenőrzésnél lehetett büntető intézkedést alkalmazni. A VÉDA kapu kiterjesztésével szigorúbb ellenőrzés alkalmazható.

Ki a felelős?

Az új szabály lényege, hogy a felelősség egyértelműen az üzembentartóra hárul. Ezzel megszűnik a „ki volt a hibás?” vita, amely különösen a céges autóknál okozott nehezen kezelhető helyzeteket. Mostantól az fizet, akinek a nevéhez az autó tartozik, és majd ő dönti el, hogyan érvényesíti a szabályt az utasain.

A magas bírság fájdalmas, de hatékony

A pszichológusok szerint a közlekedési szokásokat sokkal nehezebb megváltoztatni pusztán érvekkel, mint konkrét anyagi ösztönzőkkel. Hiába tudja mindenki, hogy a biztonsági öv életet ment, sokan legyintenek. Egy több tízezres vagy akár százezres bírság azonban olyan visszatartó erő, ami képes lehet rögzíteni a szokást. 

Mit mutatnak a számok:

  • lakott területen belül: 20 000 Ft / fő
  • lakott területen kívül: 30 000 Ft / fő
  • autóúton vagy autópályán: 40 000 Ft / fő

Több biztonság, kevesebb áldozat

A hatóságok szerint a szigor elsődleges célja nem a bírságbevétel, hanem a közlekedésbiztonság javítása. Ha a rendszer hatására többen kötik be magukat, az közvetlenül csökkentheti a halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek számát.

 

