Kiderült, mit jelentett, hogy a nő nem volt vezetésre alkalmas állapotban: nem pont erre gondoltunk

Szeptember 1-jén, éjjel egy személyautóval közlekedő karcagi nőt ellenőriztek a rendőrök a város belterületén a rendőrök. A sofőr nem volt vezetésre alkalmas állapotban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kábítószert fogyasztott, autóba ült a 46 éves karcagi nő

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A hatóság munkatársai az ellenőrzés során megállapították, hogy a sofőr bódultság tüneteit mutatja, ezért előállították a rendőrkapitányságra. Mivel a kábítószergyorsteszt pozitív értéket mutatott, a nő vezetői engedélyét elvették, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt indítottak nyomozást ellene.