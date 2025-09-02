36 perce
Kiderült, mit jelentett, hogy a nő nem volt vezetésre alkalmas állapotban: nem pont erre gondoltunk
Karcag belterületén végeztek rutinellenőrzést a rendőrök, mikor furcsa dologra lettek figyelmesek egy sofőrnél.
Szeptember 1-jén, éjjel egy személyautóval közlekedő karcagi nőt ellenőriztek a rendőrök a város belterületén a rendőrök. A sofőr nem volt vezetésre alkalmas állapotban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A hatóság munkatársai az ellenőrzés során megállapították, hogy a sofőr bódultság tüneteit mutatja, ezért előállították a rendőrkapitányságra. Mivel a kábítószergyorsteszt pozitív értéket mutatott, a nő vezetői engedélyét elvették, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt indítottak nyomozást ellene.
Egy kislány megölésével gyanúsítják, a rendőrök nagy erőkkel keresik a kalocsai férfit
Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak