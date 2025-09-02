szeptember 2., kedd

Intézkedés

36 perce

Kiderült, mit jelentett, hogy a nő nem volt vezetésre alkalmas állapotban: nem pont erre gondoltunk

Címkék#kábítószer#nyomozás#rendőrség

Karcag belterületén végeztek rutinellenőrzést a rendőrök, mikor furcsa dologra lettek figyelmesek egy sofőrnél.

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 1-jén, éjjel egy személyautóval közlekedő karcagi nőt ellenőriztek a rendőrök a város belterületén a rendőrök. A sofőr nem volt vezetésre alkalmas állapotban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Alcohol test in traffic
Kábítószert fogyasztott, autóba ült a 46 éves karcagi nő
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A hatóság munkatársai az ellenőrzés során megállapították, hogy a sofőr bódultság tüneteit mutatja, ezért előállították a rendőrkapitányságra. Mivel a kábítószergyorsteszt pozitív értéket mutatott, a nő vezetői engedélyét elvették, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt indítottak nyomozást ellene.

 

