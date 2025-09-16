Óriásgép bukkant fel a vármegye felett, videóra is vették

Eseménydúsan telt a Fly Meta színeiben repülő, de az Air Atlanta Europe által üzemeltett Boeing 747-409F típusú gépnek és személyzetének vasárnapja. A huszonkét éves monstrum szombat hajnalban még Közép-Ázsiában volt, délelőtt Budapesten, délután pedig már ismét úton volt Ázsiába.

Ennek a Boeing 747-409F gépnek a felszállását örökítették meg Budapesten

Forrás: jetphotos.com

A minap látványos videó készült a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Hong Kong Nemzetközi Repülőtér között közlekedő Boeing 747-409F típusú óriásgép budapesti felszállásáról.

A Flightradar24 adatai szerint a Boeing 747-409F szeptember 14-én délután 1 óra 20 perckor indult volna el a budapesti repülőtérről, de végül közel 40 perces késéssel, 1 óra 58 perckor szállt fel, majd Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye légterét átszelve hagyta el az országot. A célállomása Hong Kong volt, ahova egy 10 óra 31 perces út után reggel 6 óra 31 perckor érkezett meg a számára kijelölt leszállópályára.

A gépet Budapesten – és vélhetően más reptereken is – úgynevezett planespotterek (repülőgép-fotósok) várták, hiszen nem csupán a teljesítménye, hanem a kinézete miatt is különleges gépről van szó.

Hihetetlen, amit egy nap alatt ez a Boeing 747-409F megtett

Budapestre Kazahsztán legnagyobb városából, Almatiból érkezett meg egy közel 6 és fél órás út után 6 perccel reggel 6 után. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről egy szűk nyolc órás budapesti tartózkodás után indult tovább Hong Kongba. A Flightradar24 adatai alapján innen kedden indul tovább, és ismét Almatiba vezet majd az útja.

Korábban egy Cargolux Boeing 747 tűnt fel vármegyénk légterében

Áprilisban egy különleges festésű teherszállító gép lépett be a magyar légtérbe Gyula térségében, majd Békés, Mezőberény, Gyomaendrőd, Mezőtúr és Szolnok felett is áthaladva – így Jász-Nagykun-Szolnok vármegye légterét is érintve – közelítette meg a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret.