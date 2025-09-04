Elképesztő életerő, aktivitás: egy 81 éves jászkunsági biogazda videóiért őrül meg az internet

– Az unokámnak köszönhetően lassan ország-világ megismerhet, mivel rendszeresen készít és tölt fel rólam videókat az internetre. Természetesen nagyon örülök a sok pozitív visszajelzésnek. A közszereplést azért vállaltam, hogy élettapasztalatommal segítsek honfitársaimnak ebben a felfordult világban – kezdte Bognár Lajos, a Bognár Biogazdaság megálmodója.

Bognár Lajos feleségével, Zsuzsával tizenhat éve működteti a Bognár Biogazdaságot a Jászságban. Több évtizedes kiváló munkájáért idén rangos állami kitüntetést kapott

Fotó: Pesti József

Soha nem adták fel álmaikat: így jött létre a Bognár Biogazdaság

A TikTok-kedvenc biogazda tősgyökeres jászsági, több ezren követik a közösségi médiában. Beszélgetésünk kezdetén határozottan kijelentette: a sztárság nagyon távol áll az ő gondolatvilágától. Közel a 81. életévéhez Bognár Lajos még mindig rendkívül aktív, a gyógyszert maximum csak a reklámokból ismeri. Feleségével, Zsuzsával együtt fáradhatatlanul gondozza ősei örökségét, a peresi családi birtokot, ahol minden a természet és az élet szeretetéről szól. A közösségi média különböző platformjaira feltöltött videókban unokája közreműködésével a tanyán zajló vegyszermentes gazdálkodást mutatja be, de az egészséges élelmiszerek fogyasztásának előnyeiről, a régi paraszti életmódról és életbölcsességekről is szó esik. Szíve-lelke a gazdálkodás, immár tizenhat éve működtetik a biogazdaságot, amelynek története azonban ennél régebbi időkbe vezet vissza.

– Ebben a házban nőttem fel, édesapám és nagyapám építette – mutatott a tanya takaros kis épületére az idős gazdálkodó, miközben helyet foglaltunk a kerti kiülőben. Életútja megpróbáltatásokkal indult, a második világháború az ő családját sem kímélte.

- 1944-ben születtem Jászfényszarun. Édesapám sajnos nem tért haza a második világháborúból. Nagyon nehéz idők voltak, édesanyámmal bizonytalanságban és félelemben éltünk. És ha mindez nem lett volna elég, az ötvenes években a földjeinket államosították, ellehetetlenítették az életet a tanyán

– emlékezett vissza viszontagságokkal teli gyermekkorára Bognár gazda.

A Vasút-tanyai iskolába járt hét évig, majd a nyolcadik osztályt Jászfényszarun végezte. Semmiképpen sem akart a téeszben munkát vállalni, ezért a jászberényi Hűtőgépgyárba jelentkezett, hogy kitanulja a szerszámkészítő mesterséget. Innen a Műszeripari KTSZ-be vezetett az útja, ahol szerszámkészítőként mintegy harminc évet húzott le.