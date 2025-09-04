1 órája
Elképesztő életerő, aktivitás: egy 81 éves jászkunsági biogazda videóiért őrül meg az internet
Korát meghazudtoló életerő és lendület jellemzi Bognár Lajost. A jászsági biogazda, akit sokan csak Bognár papaként ismernek, 81 évesen vált az internet népének kedvencévé. Életbölcsességeivel szinte berobbant a TikTokra. Távol a világ zajától a minap meglátogattuk őt és feleségét a Bognár Biogazdaságban, ahol az is kiderült, mi kell a hosszú, boldog élethez.
– Az unokámnak köszönhetően lassan ország-világ megismerhet, mivel rendszeresen készít és tölt fel rólam videókat az internetre. Természetesen nagyon örülök a sok pozitív visszajelzésnek. A közszereplést azért vállaltam, hogy élettapasztalatommal segítsek honfitársaimnak ebben a felfordult világban – kezdte Bognár Lajos, a Bognár Biogazdaság megálmodója.
Soha nem adták fel álmaikat: így jött létre a Bognár Biogazdaság
A TikTok-kedvenc biogazda tősgyökeres jászsági, több ezren követik a közösségi médiában. Beszélgetésünk kezdetén határozottan kijelentette: a sztárság nagyon távol áll az ő gondolatvilágától. Közel a 81. életévéhez Bognár Lajos még mindig rendkívül aktív, a gyógyszert maximum csak a reklámokból ismeri. Feleségével, Zsuzsával együtt fáradhatatlanul gondozza ősei örökségét, a peresi családi birtokot, ahol minden a természet és az élet szeretetéről szól. A közösségi média különböző platformjaira feltöltött videókban unokája közreműködésével a tanyán zajló vegyszermentes gazdálkodást mutatja be, de az egészséges élelmiszerek fogyasztásának előnyeiről, a régi paraszti életmódról és életbölcsességekről is szó esik. Szíve-lelke a gazdálkodás, immár tizenhat éve működtetik a biogazdaságot, amelynek története azonban ennél régebbi időkbe vezet vissza.
– Ebben a házban nőttem fel, édesapám és nagyapám építette – mutatott a tanya takaros kis épületére az idős gazdálkodó, miközben helyet foglaltunk a kerti kiülőben. Életútja megpróbáltatásokkal indult, a második világháború az ő családját sem kímélte.
- 1944-ben születtem Jászfényszarun. Édesapám sajnos nem tért haza a második világháborúból. Nagyon nehéz idők voltak, édesanyámmal bizonytalanságban és félelemben éltünk. És ha mindez nem lett volna elég, az ötvenes években a földjeinket államosították, ellehetetlenítették az életet a tanyán
– emlékezett vissza viszontagságokkal teli gyermekkorára Bognár gazda.
A Vasút-tanyai iskolába járt hét évig, majd a nyolcadik osztályt Jászfényszarun végezte. Semmiképpen sem akart a téeszben munkát vállalni, ezért a jászberényi Hűtőgépgyárba jelentkezett, hogy kitanulja a szerszámkészítő mesterséget. Innen a Műszeripari KTSZ-be vezetett az útja, ahol szerszámkészítőként mintegy harminc évet húzott le.
Több mint ötszáz körtefa van a gyümölcsösben
Időközben megismerte élete szerelmét, Csillik Zsuzsannát, akivel 1969-ben mondták ki a boldogító igent. Mivel akkoriban mindketten Jászberényben dolgoztak, ezért ott telepedtek le és alapítottak családot. Házasságukból két lány és egy fiú született, már öt unokával büszkélkedhetnek.
Amikor Jászberényben is megvetette lábát az egyik külföldi áruházlánc, azt mondtam a feleségemnek, ha bemegy oda vásárolni, az nálunk válóok lesz
– árulta el Bognár Lajos, akinek egyébként humorból is jutott egy nagy adag.
Feleségének esze ágában sem volt ismeretlen eredetű élelmiszert vásárolni, inkább mindent, amit csak tudtak, megtermeltek maguknak. Igazi társként támogatta férjét álmai útján: a rendszerváltás után ugyanis felcsillant a családi gazdaság újjáépítésének reménye. A terveket tettek követték: a kárpótlási folyamat során visszaszerezték a földeket és a peresi tanya körül gazdálkodni kezdtek közel ötven hektár területen. Kertészettel, gyümölcstermeléssel és szántóföldi növénytermeléssel foglalkoznak jelenleg is. Ketten együtt, egy-két napszámos segítségével gondos odafigyeléssel, szeretettel művelik a földet.
– A lányomék biztatására 2009-ben álltunk át hivatalosan is biogazdálkodásra. Közel 3 hektáros gyümölcsösünk van, 540 körtefával, de sárgabarack, cigánymeggy, cseresznye, alma és szilva is terem. Emellett egy hektáron dinnyét is termesztünk. A fóliák alatt tavasszal megtalálható a retek, a saláta, a zöldhagyma, később jön az uborka, a paradicsom és a paprika. Március végétől november végéig Budapesten, a Csörsz utcai biopiacon értékesítjük a vegyszermentes idény zöldségeket, gyümölcsöket. Almából és körtéből ivólevet is szoktunk készíteni, a marha húsát exportáljuk – kapcsolódott be a beszélgetésbe Zsuzsa, majd újra férje vette át a szót, rámutatva a tudatos vásárlás fontosságára.
Ezt tette a kártevők ellen a jászsági biogazda
– Meggyőződésem, hogy a silány minőségű külföldi élelmiszer teszi tönkre a magyar mezőgazdaságot. Nagyon szeretném, ha minél több tudatos magyar vásárló választaná a vegyszermentes, egészséges, helyben termelt zöldség- és gyümölcsféléket. Úgy vélem, akárcsak régen elődeink, úgy a huszonegyedik század embere is sok mindent elő tudna állítani, csak sokan elkényelmesedtek és félre vannak vezetve – jelentette ki ellentmondást nem tűrően a tapasztalt gazdálkodó mielőtt körbevezetett minket a Bognár birodalomban, ahol minden a természet ritmusához igazodik.
Mint azt megtudtuk, gazdaságának egyik legfontosabb alapja a szarvasmarhák tartása, hiszen egész esztendőben szerves marhatrágyával szórják a növényeket, erősítve védekezőképességüket.
A birtokon:
- szürkemarha;
- birka;
- ló és
- baromfi is megtalálható.
– A lovakat bevonom a munkába, ekekapázásban, a takarmány és trágyahordásban segítenek. Számos előnye van, gondoljunk csak arra, hogy nem szennyezi a talajt és a levegőt, sőt még drága üzemanyagköltséggel sem kell számolni – mondta az idős biogazdálkodó, aki a kártevők elleni vegyszermentes védekezésre is kitért.
– Ezen a nyáron a paprikát úgy ellepték a levéltetvek, hogy nem győztem csalánlével és ecetes vízzel permetezni, valamint leszedni az apró kártevőkkel teli leveleket. Sokan mondják, hogy a körtefákat nem lehet megvédeni vegyszerek nélkül. Ezzel azonban nem értek egyet, mert a körtefáink a gyümölcsösben 21 éve nem voltak permetezve. A fákat nem szoktam metszeni, csak időnként ritkítok, eltávolítom az egymást keresztező ágakat. Metszés után ugyanis a fa nagyon sok új hajtást hoz, ezek vonzzák a levéltetveket. Ha 4-5 évente megjelennek a gyümölcsösben a levéltetvek, a kis termetű fekete darazsak egy hét alatt végeznek velük – részletezte Bognár gazda.
81 éves jászkunsági biogazdaFotók: Pesti József
Sok mindent megtapasztalt már, de ilyet még nem látott
Hozzátette: az idei körtetermés kicsit felemás képet mutat. A mennyiségre nem lehet panasz, de a méret tekintetében már korántsem elégedett.
– A szárazság miatt olyan apró körtéink lettek, hogy ilyet én még nem láttam. A dinnyeföldön és a fóliában csepegtető öntözéssel biztosítjuk a növények vízellátását, a gyümölcsösben is ezzel a módszerrel próbálkoztam tűzoltásként. Tudtam, hogy nem lesz jó megoldás, mert mélyen vannak a fák gyökerei. Ha a jó Isten is megsegíti, a gyümölcsösben jövőre szeretnék átállni a hatékonyabb altalaj öntözésre – beszélt terveiről az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatával kitüntetett Bognár Lajos.
A rangos állami kitüntetést március 15-e alkalmából idén vehette át Nagy István agrárminisztertől a szántóföldi növénytermesztés terén végzett több évtizedes kiváló munkájáért. Beszélgetésünk végén természetesen a hosszú élet titkáról is kérdeztük a szépkorú gazdálkodót.
– Fontos az aktív életmód, a kitartó, becsületes munka, az összetartó család és nem utolsósorban az egészséges élelmiszer – vallja a jászsági gazda, aki novemberben lesz 81 éves.
Mindennap megélik a csodát a világ zajától távoli, önellátó családi gazdaságukban
