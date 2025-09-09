Különös felirat olvasható a Tisza mélyéről előbukkant, rejtélyes roncson – galériával

Szenzációs fordulatot vett a Tisza szolnoki, belvárosi szakaszán felfedezett nagyobb méretű bőgőshajó története. A hosszas találgatások után azonosíthatják a 19. századból származó hajóroncsot. A Tisza rekordalacsony vízállása miatt eddig rejtett részek bukkantak elő a vízből.

A Tisza alacsony vízállásánál előkerült bőgőshajó roncsa Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Mi ez a felirat? Szenzációs fordulat a bőgőshajó történetében!

Ahogy arról korábban hírportálunk is beszámolt, a Szolnoki Belvárosi Nagytemplomnál, a Tiszát átívelő gyaloghíd közelében fedezték fel a két bőgős hajó roncsát 2015-ben. Korábban a szakértők úgy hitték, a hajó orra látszik ki a vízből, és arra építettek minden következtetést. A legújabb felfedezés azonban mindent átír. Most már bizonyos, a hajó eleje csapódott a parthoz egy korabeli havária során, majd a szakadópart ráomlott, és idővel teljesen betemette mind a testet, mind a rakományát. A most előkerült kormánylapát, valamint a hajó oldalába vésett felirat kulcsfontosságú, mert ezzel új kutatási szakaszt nyitott meg a régészek számára.

A hajóroncs oldalába vésett név alapján azonosíthatják a roncsot

Fotó: Mészáros János

Új kutatási irány

A hajóroncs tájolásának újraértelmezése alapjaiban változtatja meg az eddig ismerteket. A több tíz méteres bőgőshajó most végre azonosíthatóvá válhat.

Dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze a helyszíni bejárás során kiemelte, az oldalfalba vésett név és a hajó tájolásának pontosítása új alapokra helyezi a kutatást.

– Egy ilyen, viszonylag jól olvasható név ritkaság, valódi kincs. A levéltári hajólevelek vagy egyéb történelmi források most kulcsfontosságúak lehetnek a történet feltárásában. Ezek az iratok tartalmazhatják a hajó építésének pontos dátumát, helyszínét, a hajóépítő vagy tulajdonos nevét, sőt, még a szállított áruk típusait is

– tette hozzá a szolnoki szakember.