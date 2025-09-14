Hogyan nyerheti vissza a test a rugalmasságát? Podcastadásunkból kiderül!

Borbíró Zoltán elkötelezett híve a sportnak és szívvel-lélekkel vallja, hogy a mozgás lapvető létszükségletünk. Könnyű ezt mondani olyasvalakinek, akinek valószínűleg jól működnek az ízületei – mondhatják sokan, ám most épp egy olyan módszerről lesz szó, ami bárkit hozzásegíthet ahhoz, hogy „olajozottabban” élhesse meg a mindennapokat. De ezen kívül egy újabb kihívásról és az őszi sportrendezvényekről is beszélgettünk a szakemberrel.

Borbíró Zoltán mesélt nekünk a legújabb kihívásról, ízületeink olajozottságának fontosságáról és a szeptemberi sportkísérletről

Fotó: Nagy Balázs

Borbíró Zoltán a stick mobility-ről, kihívásról és őszi rendezvényekről

Ön könnyen le tud hajolni, hogy bekösse a cipőfűzőjét? Vannak állandó problémái valamelyik berozsdásodott ízületével? Egyáltalán: az iskolai testnevelés órák óta nyújtott valaha is? Adásunkból kiderül, hogy mennyire nem vagyunk tudatában annak, hogy testünk mobilitása, rugalmassága – vagy éppen annak hiánya – mennyire befolyásolja a mindennapjainkat.

De ha ön épp a sportosabb olvasók/hallgatók közé tartozik – ráadásul szereti feszegetni a határait –, akkor azért maradjon velünk, hogy megtudhassa, hol és mikor mérettetheti meg erejét legközelebb és milyen rendezvényeket lesz érdemes még szeptemberben meglátogatni.

Aktuális podcast adásunkban megtudhatja

mi az a stick mobility és mi történik majd a nyílt napon;

miért fontos az ízületeink mobilitása és hogyan befolyásolja ez a mindennapainkat;

milyen nem várt eredménnyel járhat, ha az ember rendszeresen jár ilyen foglalkozásra;

milyen új kihívás vár azokra, akik szeretik a megmérettetéseket;

mi az a fényfutás és miért jó buli részt venni benne;

milyen sportesemények várhatóak szeptemberben, melyeken egy egész város megmozdul majd?

Zoli ezúttal is egy óriási löket „motivációs energiával” mesél mindenről, így már csak azért is érdemes meghallgatni adásunkat, hátha ez az energia kell ahhoz, hogy sokan elinduljanak a változtatás útján.