Nő a feszültség

57 perce

Súlyos vádak Györfi Mihály polgármester ellen

Címkék#Fidesz – KDNP#Lits László#sajtótájékoztató

A szolnoki Fidesz–KDNP frakció tagjai szerint tömeges felmondások zajlanak a városházán, legutóbb Lits László, a Városüzemeltetési Kft. igazgatója mondott le tisztségéről. A botrány Györfi Mihály polgármester vezetői stílusának köszönhető, fenyegetések és megalázások állhatnak a háttérben.

Szoljon.hu

Súlyos vezetői stílusbeli problémákkal, fenyegetésekkel és kollégái, munkatársai megalázásával vádolja Györfi Mihály polgármestert a szolnoki Fidesz–KDNP frakció. A kormánypárti képviselők szeptember 15-én délelőtt sajtótájékoztatót tartottak, ahol a szeptember 11-i közgyűlésen történtekről is beszámoltak. Ekkor - mint ismert - zárt ülésen jelentette be lemondását Lits László, a Szonoki Városüzemeltetési Kft. igazgatója, amit a frakció szerint a polgármester magatartása váltott ki. A botrány Györfi Mihály körül egyre nagyobb, a képviselők szerint gátat kell vetni „a polgármesteri önkénynek”.

Töreki András frakcióvezető szerint egyre nagyobb a botrány Györfi Mihály körül
A Fidesz–KDNP frakció sajtótájékoztatóján Mohi Márk önkormányzati képviselő, (balról) és Töreki András frakcióvezető beszélt a városházán uralkodó légkörről. A botrány Györfi Mihály körül egyre csak dagad
Fotó: Nagy Balázs

Botrány Györfi Mihály körül: A Fidesz–KDNP kiáll Lits László mellett

Töreki András frakcióvezető a sajtótájékoztatón elmondta, hogy tömeges felmondások zajlanak a városházán és a városi cégeknél. Állítása szerint mindez Györfi Mihály vezetői stílusára vezethető vissza. – A polgármester rendszeresen ordibál, megfélemlíti és megalázza beosztottjait, emiatt tapasztalt szakemberek is hátat fordítottak a hivatalnak – fogalmazott.

A frakció szerint Lits László esete is ennek a folyamatnak a része. A zárt ülésen meghallgatták a cégvezetőt is, aki állítólag a polgármester folyamatos fenyegetései és zsarolása miatt kényszerült távozni.

Pitiáner bosszú

Töreki hangsúlyozta: a lemondott igazgató több évtizede dolgozik Szolnokért, szakmai munkája megkérdőjelezhetetlen. – Nem engedhetjük, hogy politikai játszmák áldozatává váljon egy kiváló szakember – mondta, majd hozzátette, frakciója egyhangúlag megszavazta, hogy maradjon a pozíciójában, és bíznak benne, hogy visszavonja döntését.

Mohi Márk frakcióvezető-helyettes emlékeztetett: az elmúlt időszakban a jegyző, az aljegyző, négy igazgató és egy osztályvezető is távozott a városházáról. – Olyan légkör alakult ki, amelyben senki sem tud nyugodtan dolgozni – fogalmazott.

A politikusok szerint a polgármester „lejárató kampányt” és „pitiáner bosszút” indított Lits László ellen a közgyűlés után, majd elrendelte a Szolnoki  Városüzemeltetési Kft. öt évre visszamenőleges vizsgálatát. – Nyáron még a munkáját dicsérte, most módszeresen támadja – mondták.

Bocsánatkérést várnak

A frakció emlékeztetett: Györfi Mihály korábban a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. megszüntetéséről kötött egyezséget is felrúgta, ezért kérdésessé vált a közös munka. – Szolnok és az itt élők érdekében eddig mindig a megegyezésre törekedtünk, de így egyre nehezebb lesz – zárta a sajtótájékoztatót Töreki András. A frakció arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy határolódjanak el a polgármester stílusától, és bíznak abban, hogy Györfi Mihály nyilvánosan bocsánatot kér Lits Lászlótól és minden érintettől.

 

 

 

 

