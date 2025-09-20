4 órája
Fényes menet: kivilágított biciklik vonultak végig Szolnokon – videóval és galériával
A Biztonság Hete programsorozat színes záróeseményeként rendezték meg a „Light Bike – legyél te a legfeltűnőbb!” elnevezésű kerékpáros felvonulást Szolnokon. A résztvevők kivilágított bringáikkal járták be a várost, a legszebben feldíszített kerékpárt pedig különdíjjal jutalmazták.
Kivilágított kerékpárokkal tekerték körbe a várost a résztvevők a Biztonság Hete záróeseményén, a Light Bike felvonuláson
Fotó: Nagy Balazs
A biztonság hete zárásaként Light bike - legyél te a legfeltűnőbb! címmel tartottak rendezvényt a vármegyeszékhelyen. A szervezők a Tiszai hajósok terére várták az érdeklődőket a szebbnél szebben kivilágított kerékpárjaikkal együtt. A biciklisek egy kört tettek a város nevezetesebb pontjait érintve, mely végén többek között a leglátványosabban feldíszített bicikli tulajdonosát is díjazták.
Bringás felvonulás SzolnokonFotók: Nagy Balázs