Fényes menet: kivilágított biciklik vonultak végig Szolnokon – videóval és galériával

A biztonság hete zárásaként Light bike - legyél te a legfeltűnőbb! címmel tartottak rendezvényt a vármegyeszékhelyen. A szervezők a Tiszai hajósok terére várták az érdeklődőket a szebbnél szebben kivilágított kerékpárjaikkal együtt. A biciklisek egy kört tettek a város nevezetesebb pontjait érintve, mely végén többek között a leglátványosabban feldíszített bicikli tulajdonosát is díjazták.