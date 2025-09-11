Jön a sorozat Bróker Marcsiról, a milliárdos csalóról, aki több száz ismerősét árulta el

Dobrai Sándorné, alias Bróker Marcsi, a magyar kriminalisztika egyik legrafináltabb szélhámosa Karcagon szültett 1953-ban. A rendszerváltás utáni Magyarország káoszában mesteri módon játszott az emberek bizalmával, és több mint 12 milliárd forintot csalt ki több száz gyanútlan ügyféltől. 2023-ban jogerősen 10 év börtönre ítélték. A média felismerte a történetben rejlő potenciált és most, szeptember 11-én képernyőre is küldi a Bróker Marcsi sztorit minisorozat formájában, amit most mi is felelevenítünk.

Bróker Marcsi a tárgyaláson: 10 év börtönre ítélték

Fotó: Mészáros Géza / Archív

Bróker Marcsi: Egy hétköznapi nőből milliárdos csaló

A történet kezdetén Dobrai Sándorné Nagy Mária egy átlagos, ötvenes családanya volt, aki évtizedekig dolgozott a karcagi OTP Bank befektetési tanácsadójaként. Mikor a várva várt előléptetés elmaradt, valami megtörhetett benne: dühében felmondott, és 1999-ben megalapította a Kun-Mediátor Kft.-t, ami utazási irodának indult, ám hamarosan jól hangzó, 1-1,75 százalékos hozamokat ígérő befektetéseket is kínált.

A helyiekben nem merült fel kétség, hiszen ki gyanakodott volna a város jól ismert, kedves, karizmatikus „OTP-s nénijére”? Így aztán több mint 760 ember adta át neki életük megtakarításait a nagy hozam reményében. A háttérben azonban szó sem volt valós befektetésekről: a begyűjtött pénz Marcsi és családja fényűző életmódjára és a hatalmas piramisjáték fenntartására ment el. A jól felépített rendszer aztán 2015-ben kezdett omladozni, amikor több száz feljelentés született amiatt, hogy a befektetők a lekötés után hiába próbáltak hozzáférni a pénzükhöz.

Bukás és menekülés

Marcsi persze nem várta meg, amíg a rendőrség kopogtat az ajtaján: míg a karcagi iroda előtt hosszú sorokban álltak a dühös károsultak, ő mindent hátrahagyva a Karib-tengeri Belize-be szökött. Azt hitte, ott majd új életet kezd – a pletykák szerint ott is megpróbált piramis játékot felépíteni – de a magyar hatóság európia és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. 2016 decemberében a belize-i hatóságok San Pedróban elkapták, és 2016. december 13-án Marcsi már Magyarországon volt, ahol azonnal bűnügyi őrizetbe vették. A hazatérése igazi médiacirkusz volt – minden a karcagi szélhámos asszony bukásától volt hangos.