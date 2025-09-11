szeptember 11., csütörtök

Karcag

5 órája

Jön a sorozat Bróker Marcsiról, a milliárdos csalóról, aki több száz ismerősét árulta el

Milliárdos piramisjáték, bukás, menekülés, ítélet. Szeptember 11-én érkezik a magyar sorozat Bróker Marcsiról, mely feltárja Magyarország egyik legnagyobb pénzügyi botrányának szaftos részleteit! Előtte azonban tekintsünk vissza a múltba, és ismerjük meg az egyik legellentmondásosabb magyar szélhámos történetét.

Avar Vanda

Dobrai Sándorné, alias Bróker Marcsi, a magyar kriminalisztika egyik legrafináltabb szélhámosa Karcagon szültett 1953-ban. A rendszerváltás utáni Magyarország káoszában mesteri módon játszott az emberek bizalmával, és több mint 12 milliárd forintot csalt ki több száz gyanútlan ügyféltől. 2023-ban jogerősen 10 év börtönre ítélték. A média felismerte a történetben rejlő potenciált és most, szeptember 11-én képernyőre is küldi a Bróker Marcsi sztorit minisorozat formájában, amit most mi is felelevenítünk.

Bróker Marcsi a bíróság előtt
Bróker Marcsi a tárgyaláson: 10 év börtönre ítélték
Fotó: Mészáros Géza / Archív

Bróker Marcsi: Egy hétköznapi nőből milliárdos csaló

A történet kezdetén Dobrai Sándorné Nagy Mária egy átlagos, ötvenes családanya volt, aki évtizedekig dolgozott a karcagi OTP Bank befektetési tanácsadójaként. Mikor a várva várt előléptetés elmaradt, valami megtörhetett benne: dühében felmondott, és 1999-ben megalapította a Kun-Mediátor Kft.-t, ami utazási irodának indult, ám hamarosan jól hangzó, 1-1,75 százalékos hozamokat ígérő befektetéseket is kínált.

A helyiekben nem merült fel kétség, hiszen ki gyanakodott volna a város jól ismert, kedves, karizmatikus „OTP-s nénijére”? Így aztán több mint 760 ember adta át neki életük megtakarításait a nagy hozam reményében. A háttérben azonban szó sem volt valós befektetésekről: a begyűjtött pénz Marcsi és családja fényűző életmódjára és a hatalmas piramisjáték fenntartására ment el. A jól felépített rendszer aztán 2015-ben kezdett omladozni, amikor több száz feljelentés született amiatt, hogy a befektetők a lekötés után hiába próbáltak hozzáférni a pénzükhöz. 

Bukás és menekülés

Marcsi persze nem várta meg, amíg a rendőrség kopogtat az ajtaján: míg a karcagi iroda előtt hosszú sorokban álltak a dühös károsultak, ő mindent hátrahagyva a Karib-tengeri Belize-be szökött. Azt hitte, ott majd új életet kezd – a pletykák szerint ott is megpróbált piramis játékot felépíteni – de a magyar hatóság európia és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. 2016 decemberében a belize-i hatóságok San Pedróban elkapták, és 2016. december 13-án Marcsi már Magyarországon volt, ahol azonnal bűnügyi őrizetbe vették. A hazatérése igazi médiacirkusz volt – minden a karcagi szélhámos asszony bukásától volt hangos.

Nyomozás és vádemelés

A rendőrség mindeközben gőzerővel nyomozott: a 60 ezer oldalas nyomozati iratok és a 1700 oldalas vádirat is mutatja, hogy ez volt az egyik legnagyobb szabású büntetőper a magyar kriminalisztika történetében. Az összesen 74 tárgyaláson 161 tanút hallgattak ki és 309 tanúvallomást olvastak fel. 2017. május 10-én a rendőrség vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást Marcsi ellen: 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység és sikkasztás vádjával. A vád szerint 14 év alatt több mint 12 milliárd forint kárt okozott. 

A dőzsölésből persze kijutott a családtagoknak is, így a férje, két lánya és egyik veje is gyanúba keveredett. A nyomozás során viszont egyikükre sem sikerült rábizonyítani, hogy aktívan részt vettek volna a csalásban, így ellenük nem emeltek vádat. A jólétnek azonban vége lett: a nevükre került vagyontárgyak nagy részét elkobozták és „anyuka csalása” örök bélyeget tett a nevük mellé a karcagi közösségben. 

A tárgyaláson Bróker Marcsi ismét próbálta bevetni manipulatív képességeit, de a bíróságot nem tudta megvezetni.
Fotó: Archív / Mészáros János 

Marcsi a színész – és a végső ítélet

A több, mint hat évig tartó perben Marcsi végig azt állította, hogy nem szándékosan károsította meg ügyfeleit, csupán rossz döntéseket hozott és ő maga is saját rendszerének áldozata. „Beismerő vallomásában” sem tett érdemi kijelentést, csupán saját magát sajnáltatta: többször is könnyekre fakadt ám a bíróságot nem tudta meghatni manipulatív viselkedésével: 2022. január 7-én első fokon 10 év börtönbüntetésre ítélték, amit aztán másodfokon a Szegedi Ítélőtábla 2023. május 25-én jogerős ítéletben helybenhagyott. 

A károsultak kárpótlása azonban máig nem teljes: a 12 milliárdos kár jelentős része elveszett, és a vagyonelkobzás sem hozott teljes elégtételt.

A Bróker Marcsi sorozat és a morális csapda

Bróker Marcsi története nem csupán egy kapitális csalásról szóló bűnügyi krónika: a rendszerváltás utáni Magyarország kapzsiságáról, naivitásáról és a gyors meggazdagodás mítoszáról mesél. Marcsi kivételesen éles észjárással és gátlástalanul váltotta valóra a hétköznapi emberek nagyratörő vágyait – csak épp sok ember életének megkeserítése által. Ezzel azért felveti a morális kérdést, hogy vajon  helyes-e szórakoztató drámát faragni egy 12 milliárdos csalás szélhámosából? A Wiszkis filmhez hasonlóan, ahol a bankrabló sármja sokakat elcsábított, Marcsi története is ébreszthet szimpátiát. Bacskó Tünde alakítása emberi arcot ad a manipulátornak, aki nyugdíjasokat fosztott ki, miközben luxusban élt. Az RTL+ Prémium csatornán szeptember 11-én induló sorozat jó szórakozást kínál, de minden humorérzéke ellenére se feledtesse a nézőkkel az áldozatok valódi szenvedését!

 

