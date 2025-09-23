Könnyes búcsú: elköszöntek a település imádott háziorvosától

Ha van közkedvelt háziorvos, dr. Répássy István biztosan az. Ez látszik abból is, miként köszönt el tőle Tiszaigar most, hogy a településen hosszú ideig gyógyító doktor nyugdíjba ment. Mint a tiszaigari önkormányzat oldalán hétfőn írták, Répássy doktor emberséggel, odaadással, törődéssel látta el pácienseit, nemcsak orvosként, hanem a közösség meghatározó alakjaként is számíthattak rá.

Az önkormányzat nevében Kovácsné Szabó Tünde polgármester kívánt békés nyugdíjas éveket az orvosnak. A település hálája jeléül festményt is adományozott a szakembernek.