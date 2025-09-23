szeptember 23., kedd

Tiszaigar

2 órája

Könnyes búcsú: elköszöntek a település imádott háziorvosától

Címkék#Dr Répássy István#nyugdíj#köszöntés#háziorvos

Elérkezett a pillanat Tiszaigaron: búcsút kellett inteniük a település népszerű orvosának.

Rózsa Róbert
Könnyes búcsú: elköszöntek a település imádott háziorvosától

Kovácsné Szabó Tünde polgármester köszönte meg Tiszaigar nevében dr. Répássy István, a településen hosszú évekig dolgozó háziorvos munkáját

Fotó: Facebook.com / Tiszaigar

Ha van közkedvelt háziorvos, dr. Répássy István biztosan az. Ez látszik abból is, miként köszönt el tőle Tiszaigar most, hogy a településen hosszú ideig gyógyító doktor nyugdíjba ment. Mint a tiszaigari önkormányzat oldalán hétfőn írták, Répássy doktor emberséggel, odaadással, törődéssel látta el pácienseit, nemcsak orvosként, hanem a közösség meghatározó alakjaként is számíthattak rá.

Az önkormányzat nevében Kovácsné Szabó Tünde polgármester kívánt békés nyugdíjas éveket az orvosnak. A település hálája jeléül festményt is adományozott a szakembernek.

 

