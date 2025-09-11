szeptember 11., csütörtök

Innovatív megoldás

Végre lépett a szolgáltató, megoldódhatnak a vízminőségi problémák

Címkék#vízminőség romlás#gerincvezeték#munkálatok

Csőtörések, panaszok és új megoldások – Cegléd lakói idén sem unatkozhattak, ha az ivóvízről volt szó. A ceglédi vízminőség körüli problémák miatt most egy teljesen új, légdugós tisztítási módszert vet be a szolgáltató, amely vegyszerek nélkül ígér tartós javulást.

Cegléd vízellátó-hálózatán az idei évben két nagyméretű gerincvezetéken is csőtörés történt, amelyek után több vízminőséggel kapcsolatos panasz érkezett a szolgáltatóhoz. A javítások ugyan mérsékelték a problémákat, de a hálózat állapota miatt továbbra is előfordulnak kifogások a víz minőségével kapcsolatban. Ezért a Bácsvíz Zrt. úgy döntött, hogy Cegléd vízminőség-javítása nem tűr halasztást.

A szolgáltató új módszerrel orvosolja a Cegléd vízminőség romlását
Új módszerrel szeretné javítani a BÁCSVÍZ Zrt Cegléd vízminőségi problémáit
Forrás: Illusztráció / Fotó: Pesthy Márton

Cegléd vízminőségének javításán dolgozik a szolgáltató: innovatív megoldást alkalmaznak

A BÁCSVÍZ Zrt. hivatalos Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy a hosszú távú megoldás érdekében szeptember 17-én megkezdik a város legnagyobb átmérőjű vezetékszakaszainak tisztítását. Az úgynevezett légdugós technológia teljesen vegyszermentes, kizárólag levegőt és vizet használ, így biztonságosan alkalmazható az ivóvízellátó rendszerben.

A tisztítás első üteme várhatóan 11 munkanapot vesz igénybe, és október 1-jén zárul le. A munkálatokkal érintett fogyasztókat külön értesítik, de mindenkitől kérik, hogy biztosítsák a bejutást a vízmérőhelyekhez. Ennek oka, hogy az ingatlanok belső hálózatának védelme érdekében a bekötővezetékeket a szolgáltató munkatársai ideiglenesen lezárják.

A munkálatok idején a szükséges vízigényeket lajtoskocsik biztosítják, a jogszabályokban előírt mennyiségben és minőségben. 

A szolgáltató egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy ha bármilyen problémát tapasztalnak az ivóvízzel kapcsolatban, azt jelezzék a 06 80 200 423-as ingyenesen hívható hibabejelentő telefonszámon.

A BÁCSVÍZ Zrt. a közleményében a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok idejére.

 

