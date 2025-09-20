szeptember 20., szombat

Milliós fejlesztés

2 órája

Új digitális oktatóközpont nyílt Cibakházán – az online tér veszélyei nem csökkennek

Egy új központ nyitotta meg kapuit, amely teljesen átformálhatja a mindennapok digitális rutinját. A helyszín Cibakháza szívében várja az érdeklődőket.

Major Angéla

Cibakháza új lehetőséget kínál a lakosok számára, a Dan-Ton Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően, modern eszközökkel felszerelt Digitális Szolgáltatási Oktatóközpont kezdte meg működését a Hősök terén. A projekt a Cibakházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nádas Vendéglő és Rendezvényház összefogásával valósult meg, és abban segít, hogy a helyiek otthonosabban mozogjanak a digitális világban.

Cibakháza új oktatóközpontjában a projekt megvalósítói
Cibakháza új oktatóközpontjában a projekt megvalósítói
Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Új lehetőséget kínál Cibakháza

Ma már szinte minden ügyet online kell intézni, hivatalos iratok beadását, számlák befizetését vagy akár az álláskeresést is az interneten keresztül végezzük. A pályázati kiírásának megfelelően az új központban olyan képzéseket tartanak, amelyeket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság dolgozott ki. Ezeken külön figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetűekre, akiket helyi segítők támogatnak a tanfolyamok idején, és azután is, amikor a frissen szerzett tudást a gyakorlatban kell alkalmazni.

A Digitális Szolgáltatási Oktatóközpont átadóján a település számos képviselője együtt ünnepelt
A Digitális Szolgáltatási Oktatóközpont átadóján a település számos képviselője együtt ünnepelt
Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Az oktatóközpont szükség szerint megtanítja a számítógép használatát, segítséget nyújt a digitális álláskeresésben, a biztonságos internetezésben, a gyerekek telefonhasználatának szabályozásában, és abban is, hogyan védjük magunkat az online zaklatással szemben.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is gratulált a Digitális Szolgáltatási Oktatóközpont megnyitásához
Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is gratulált a Digitális Szolgáltatási Oktatóközpont megnyitásához
Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Az átadáson jelen volt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is, aki gratulált Pálfi Ferencnének a Dan-Ton Művészeti Egyesület elnökének a sikeres projekthez.

A beruházás csaknem 36 millió forintból valósult meg. A pályázat támogatásáról a döntés 2025 márciusában született meg, és néhány hónap alatt sikerült kialakítani a központot, amely mostantól minden cibakházi számára nyitva áll.

 

