Vigyázat, kétes alakok járják az utcákat! Ezzel a ürüggyel próbálnak beférkőzni az otthonokba

Értesüléseink szerint ismeretlen személyek jelentek meg az elmúlt napokban Cibakháza utcáin. A kétes alakok a Bácsvíz Zrt. munkatársainak adták ki magukat. A csalók „vízminőség ellenőrzése” ürügyén próbáltak bejutni az otthonokba, majd pénzt követeltek az ott élőktől.

Csalók járják Cibakháza utcáit

Olvasói tájékoztatás szerint már nem ez az első eset, hogy felbukkantak a csalók. Áprilisban történt hasonló eset, mikor a Bácsvíz Zrt. Kunszentmártoni Üzemmérnöksége tájékoztatta a település önkormányzatát, hogy munkatársaik nem végeznek előzetes értesítés nélkül háznál történő vizsgálatot, és semmilyen esetben nem kérnek készpénzt a helyszínen.

A cibakházi önkormányzat korábban is arra kérte a lakosságot, hogy senkit ne engedjenek be, aki ilyen indokkal keresi fel őket, és gyanús esetben haladéktalanul jelezzék a történteket a hivatal 06-56/477-001-es telefonszámán.