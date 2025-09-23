szeptember 23., kedd

Figyelmeztetés

3 órája

Vigyázat, kétes alakok járják az utcákat! Ezzel a ürüggyel próbálnak beférkőzni az otthonokba

Címkék#Cibakháza#Bácsvíz Zrt#vízminőség mérés

Kétes alakok, újabb csalók jelentek meg az utcákon. Többen is jelezték, hogy egy szolgáltató nevével nevével visszaélve próbálnak idegenek bejutni Cibakháza otthonaiba – mutatjuk a módszerüket!

Major Angéla

Értesüléseink szerint ismeretlen személyek jelentek meg az elmúlt napokban Cibakháza utcáin. A kétes alakok a Bácsvíz Zrt. munkatársainak adták ki magukat. A csalók „vízminőség ellenőrzése” ürügyén próbáltak bejutni az otthonokba, majd pénzt követeltek az ott élőktől.

csalók járják Cibakháza utcáit!
A Bácsvíz Zrt. munkatársainak kiadva magukat próbálnak bejutni cibakházi otthonokba a csalók
Illusztráció: Shutterstock

Csalók járják Cibakháza utcáit

Olvasói tájékoztatás szerint már nem ez az első eset, hogy felbukkantak a csalók. Áprilisban történt hasonló eset, mikor a Bácsvíz Zrt. Kunszentmártoni Üzemmérnöksége tájékoztatta a település önkormányzatát, hogy munkatársaik nem végeznek előzetes értesítés nélkül háznál történő vizsgálatot, és semmilyen esetben nem kérnek készpénzt a helyszínen.

A cibakházi önkormányzat korábban is arra kérte a lakosságot, hogy senkit ne engedjenek be, aki ilyen indokkal keresi fel őket, és gyanús esetben haladéktalanul jelezzék a történteket a hivatal 06-56/477-001-es telefonszámán.

