Csapadékmennyiség

57 perce

Volt olyan terület, ahol tízszer annyi esett, mint máshol – közzétették az augusztusi adatokat

Címkék#augusztus#Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig)#csapadék

A helyzet még mindig nem túl jó. Nem volt túlzottan esős az augusztus sem a térségünkben. A térségünkben lehullott csapadékmennyiség tehát nem kényeztetett el minket, ellenben meglehetősen meleg volt a nyár utolsó hónapjában. Íme a hivatalos adatok.

Rimóczi Ágnes

Alig ötven kilométer a távolság a Karcag és Mezőtúr között, mégis tízszeres különbségről beszélhetünk esetükben. Hogy pontosan mivel kapcsolatban? A településeken lehullott csapadékmennyiség tekintetében.

csapadékmennyiség a Jászkunságban: így alakult
Nem biztatóak az augusztusi csapadékmennyiségi adatok. A nyár utolsó hónapjában viszont forróság volt
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció 

Az idei nyár utolsó hónapjában Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területi átlagban csupán 37,9 milliméter eső hullott, ami 14,6 milliméterrel kevesebb a sokéves nyolcadik havi átlagnál – tette közzé a vízügyi igazgatóság.

Jócskán különböztek a csapadékmennyiségi adatok

A hatóság tájékoztatása szerint a legtöbb esőt, 81,1 millimétert Karcagon mértek, ennek zöme két nap alatt (4-én és 31-én) hullott le. A másik véglet pedig Mezőtúr, ahol mindössze 8,5 millimétert észleltek a szakemberek.

– Az év első nyolc hónapját együttesen vizsgálva megállapítható, hogy eddig területi átlagban csupán 232,7 milliméter csapadékot regisztráltunk, ami 130,5 milliméteres elmaradás a sokéves 1-8. havi átlaghoz képest – számoltak be nem túl szívderítő adatokról.

Nem sokat áztunk, viszont melegünk volt

Az is kiderült, hogy hogyan alakult a hőmérséklet az elmúlt hónapban.

– Szolnokon augusztusban 23,2 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyezhettünk fel, ami kereken két fokkal magasabb a sokéves nyolcadik havi átlagnál. A legnagyobb forrósággal (37,7 fokkal) a hónap tizedik napján szembesültünk, a leghűvösebbet pedig 25-én (7,2 fokot) tapasztalhattuk. A hónap folyamán tizennégy hőségnapot (30 fok feletti napi maximumot) éltünk meg, a 35 fok feletti forróság napok száma pedig 5 volt – derült ki a Kötivízig tájékoztatásából.

A havi napfénytartam 232,7 órát tett ki.

Augusztusban lehullott csapadék mennyisége a Kötivízig kiemelt mérőállomásain (milliméter)

Kisköre                               38,3

Jászkisér                            26,6

Tiszasüly                            49,4

Jászberény                        40,4

Karcag                                81,1

Kisújszállás                       40,4

Kunhegyes                         56,5

Mezőtúr                              8,5

Kunszentmárton              34,0

Törtel                                  14,0

Szolnok                              28,1

 

 

