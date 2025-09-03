Volt olyan terület, ahol tízszer annyi esett, mint máshol – közzétették az augusztusi adatokat

Alig ötven kilométer a távolság a Karcag és Mezőtúr között, mégis tízszeres különbségről beszélhetünk esetükben. Hogy pontosan mivel kapcsolatban? A településeken lehullott csapadékmennyiség tekintetében.

Nem biztatóak az augusztusi csapadékmennyiségi adatok. A nyár utolsó hónapjában viszont forróság volt

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az idei nyár utolsó hónapjában Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területi átlagban csupán 37,9 milliméter eső hullott, ami 14,6 milliméterrel kevesebb a sokéves nyolcadik havi átlagnál – tette közzé a vízügyi igazgatóság.

Jócskán különböztek a csapadékmennyiségi adatok

A hatóság tájékoztatása szerint a legtöbb esőt, 81,1 millimétert Karcagon mértek, ennek zöme két nap alatt (4-én és 31-én) hullott le. A másik véglet pedig Mezőtúr, ahol mindössze 8,5 millimétert észleltek a szakemberek.

– Az év első nyolc hónapját együttesen vizsgálva megállapítható, hogy eddig területi átlagban csupán 232,7 milliméter csapadékot regisztráltunk, ami 130,5 milliméteres elmaradás a sokéves 1-8. havi átlaghoz képest – számoltak be nem túl szívderítő adatokról.

Nem sokat áztunk, viszont melegünk volt

Az is kiderült, hogy hogyan alakult a hőmérséklet az elmúlt hónapban.

– Szolnokon augusztusban 23,2 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyezhettünk fel, ami kereken két fokkal magasabb a sokéves nyolcadik havi átlagnál. A legnagyobb forrósággal (37,7 fokkal) a hónap tizedik napján szembesültünk, a leghűvösebbet pedig 25-én (7,2 fokot) tapasztalhattuk. A hónap folyamán tizennégy hőségnapot (30 fok feletti napi maximumot) éltünk meg, a 35 fok feletti forróság napok száma pedig 5 volt – derült ki a Kötivízig tájékoztatásából.

A havi napfénytartam 232,7 órát tett ki.